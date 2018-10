Dos sindicatos policiales protestan ante el Ayuntamiento por la propuesta de convenio

Los sindicatos de policía municipal Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) y CSIT-UP se han concentrado este martes por la mañana en la plaza de la Villa para protestar contra la propuesta del Ayuntamiento para su convenio colectivo. Javier Barbero, delegado de Seguridad del Consistorio, ha dicho, tras la comisión de Seguridad que se celebraba en el interior de los edificios municipales en esa plaza, que "las posiciones están más cerca". También ha valorado como "estupendo" que el acuerdo saliera adelante al menos con el apoyo de cuatro centrales. Los portavoces de los dos sindicatos han puesto en duda ese resultado: hay cinco sindicatos en las negociaciones con el Consistorio y estos dos rechazan el texto.

El concejal, que ha salido por la puerta trasera del edificio para evitar las protestas, ha explicado que a finales de mes volverá a sentarse con los sindicatos y si no se llega a un acuerdo, será el momento de coger "boli y papel en blanco". "Creo mucho en la capacidad de negociación", ha insistido. Barbero defiende que su propuesta se ajusta a las posibilidades del marco normativo; que respeta los derechos laborales –"es la primera vez que en una propuesta aparecen concretamente los mecanismos para intentar respetar todos los derechos en torno a las libranzas, las vacaciones", ha dicho–; que permite planificar bien el trabajo de la ciudad y que facilita la planificación de los propios agentes. Queda fuera del texto la posibilidad de incrementos lineales del salario. "No los podemos hacer", ha explicado, pero ha insistido en que "quien más trabaje, tendrá más retribución". "Si hay alguna central sindical que ha prometido cosas que no se pueden hacer, verán cómo se gestionan estas cosas", ha señalado.

El Ayuntamiento llegó a un preacuerdo en junio con los sindicatos UGT, CCOO y Unión de Policía Municipal (UPM), pero el texto fue sometido a consulta y un 85% de los agentes lo rechazó. CPPM y CSIT-UP juntos son mayoritarios y rechazan frontalmente las propuestas del Ayuntamiento, pero UPM es el segundo en representación.

Marino Perales, portavoz de CPPM, ha criticado que Barbero "pretenda imponer el preacuerdo rechazado por una mayoría de policías por la espalda y con el consentimiento de los sindicatos minoritarios, que van a subvertir lo que dijeron los policías en su día: que este acuerdo no lo queríamos". Perales ha insistido en que los agentes están "discriminados con respecto al resto de colectivos". Denuncia que se les niegue la subida lineal de los salarios, la subida de nivel o la reclasificación, y cree que la propuesta limita la "conciliación" de los agentes.

CIST-UP cree que el acuerdo ya está cerrado entre el Gobierno municipal y los otros tres sindicatos. Según su portavoz Óscar Gómez, el Ayuntamiento convoca a las mesas de negociación para generar "desgaste" y que "los policías se movilicen menos".

El sindicato Unión Policía Municipal (UPM) considera que los representantes de CPPM y CSIT-UP libran una "guerra" política contra el Gobierno de Manuela Carmena, informa EFE. Para ellos la negociación ha llegado a su "fin" y el "texto definitivo se acepta o se rechaza". Ellos volverán a someter a consulta el texto definitivo y el resultado será vinculante, aseguran. UPM asegura que CPPM y CSIT-UP "boicotearon, intoxicaron, mintieron y engañaron a los policías" en la votación de junio y prometieron "cosas que ellos mismos sabían que eran imposibles con la normativa laboral actual".