Jordi Cuixart: “El soberanismo debe dar juego a nuevos liderazgos”

P. ¿Volvería a repetir lo que hizo aquel día frente al Departamento de Economía?

R. Sí. El juez Llarena no habla para nada del coche en sus autos. No nos tiene en prisión por habernos subido al coche de la Guardia Civil. Nos subimos allí para desconvocar una manifestación. ¿Dónde están las armas que yo he repartido? ¿Quién me ha escuchado llamando a la violencia? ¿Cómo hemos conseguido anestesiar a la sociedad española para que no se pregunte qué decíamos realmente encima de un coche de la Guardia Civil?

P. ¿Qué pasará si son condenados?

R. La sociedad catalana deberá actuar con responsabilidad y serenidad. Tenemos derecho a movilizarnos pacífica y democráticamente. Volveremos a salir a la calle.