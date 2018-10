Joan Reñé abandona la Diputación de Lleida una semana después de su detención

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, detenido y puesto en libertad con cargos el martes de la semana pasada dimitirá hoy después de haberse resistido más de una semana en abandonar el cargo. Los Mossos le acusan de haber recibido, al menos, 200.000 euros en comisiones ilegales.

Los diputados del PDeCAT en la Diputación de Lleida recibieron ayer un whatsapp de Reñé en que anunciaba que durante el día de hoy (jueves) dejaría el cargo de presidente del organismo. El mensaje, al que ha tenido acceso EL PAÍS, rezaba: “Amigos y amigas, mañana presentaré la renuncia a la presidencia de la Diputación. Ha sido una decisión dura pero meditada después de recibir tensiones externas, aunque también internas. Quiero compartir con vosotros que la situación que he vivido esta última semana ha sido injustamente muy dura y las calumnias que se me imputan son falsas y forman parte de una trama con finalidades muy precisas que todos podemos intuir. Os pido tiempo y confianza, la que algunos me han negado. Vendrán días en que recuperaremos juntos todo lo que hemos hecho y lo que tenemos por hacer. Os agradezco a todos los que habéis compartido el esfuerzo, el trabajo y la convicción para hacer un país mejor. A vuestro servicio, Joan Reñé”.

El todavía presidente de la Diputación fue detenido por los Mossos el pasado 2 de octubre en la sede de la entidad provincial que preside. Se le acusa de haber recibido cobros de comisiones de empresas, más de 200.000 euros, a cambio de adjudicaciones de obras. Algunas de estas comisiones, según la investigación, habrían servido para financiar CDC. Los agentes arrestaron a Reñé y a otras 24 personas. El presidente de la Diputación fue trasladado por los agentes a un vehículo policial aparcado en plena calle Major de la capital del Segrià. Algunos ciudadanos concentrados llegaron entonces a insultar al político, una imagen nunca vista en Lleida.

Reñé, tras la detención, negó en todo momento haber recibido comisiones y acusó a los investigadores de tener “interés” en desacreditar la “honorabilidad” del presidente de la Diputación. Por ese motivo la semana pasada se negó, en todo momento, a abandonar su cargo. Ahora ha tomado la decisión después de reunirse ayer con altos dirigentes del PDeCAT. Lo que no ha aclarado el político imputado es si también abandona su cargo como alcalde de Fondarella.

El pasado martes los Mossos detuvieron a 25 personas, realizaron media docena de registros en lugares como la sede del Palacio de la Diputación, el Organismo Autónomo de Recaudación de Tributos, la delegación de Carreteras en Lleida, la empresa MJ Grúas y la ingeniería Inalba de Mollerussa. La causa se abrió en 2016 y la lleva el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida. Se originó después de una denuncia anónima registrada en 2014 donde señalaban que Reñé había cobrado comisiones a cambio de un contrato para explotar plantas depuradoras.