¿Alguien aparentemente normal puede convertirse en un asesino?

En el entorno de Saint Kilda, en Escocia, una fuerte tormenta provoca la huida masiva de sus habitantes. Queda un grupo de pescadores y Carmen, que regenta un hotel. Una misteriosa caja arrastrada por las olas hace saltar por los aires la calma en el pueblo que se ve sumido en una espiral de violencia. Con esta premisa Mikel Santiago (Portugalete, 1975) interpela a los lectores sobre los límites a los que están dispuestos a llegar para seguir con vida. La isla de las últimas voces (Ediciones B) es la cuarta novela del autor vizcaíno que ha conseguido hacerse un nombre por su maestría con los thrillers.

Pregunta. Cada uno de tus libros está precedido por un viaje. A Irlanda, la Provenza o Salerno. ¿Cuál fue el detonante de la última novela?

Respuesta: Cuando viví en Irlanda conocí Tory Island. Una isla algo apartada, lo suficiente para que esa distancia suponga un inconveniente y ciertas ocasiones pueda quedar aislada. De hecho, el servicio de ferry ha quedado suspendido en más de una ocasión por el mal tiempo. Irlanda ha intentado sin éxito persuadir a sus habitantes para que abandonen ese lugar y dejarlo como un paraje natural. Me encanta la sensación de isla. En un mundo tan globalizado, aquello es un refugio de paz y desconexión.

P: Una caja arrastrada por el mar en medio del temporal es la que hace añicos esa aparente tranquilidad que describes.

R: Nací en una villa marinera. Viviendo en Portugalete, viendo su zona portuaria se te vienen a la cabeza en más de una ocasión la imagen de la caja extraviada arrastrada por el mar. Me gusta el concepto de regalos del mar como un elemento distorsionante que puede alterar una sociedad que, además, está en un escenario cerrado y cuyos personajes no pueden escapar…

P: Con tu relato interpelas al lector sobre los límites de cada uno.

R: La caja se convierte en la palanca que revuelve la rivalidad entre las personas que se quedan atrapadas en la tormenta. Una de las protagonistas es Carmen, que regenta un hotel y está allí huyendo de algo. Es una de las víctimas de esas interferencias, esos sueños, las caminatas nocturnas que empiezan a ocurrir en el pueblo desde que llega ese objeto. El problema empieza a convertirse en una amenaza que cambia la personalidad de Carmen. Lentamente, va despojándose de los miedos y saca sus arrestos para defenderse. El lector asiste a su transformación.

P: ¿Y tú, hasta dónde estarías dispuesto a llegar por sobrevivir?

R: Mientras escribía la novela he pensado muchas veces sobre la violencia que hay dentro de nosotros, la capacidad de matar, de sufrir o resistir... La novela reflexiona sobre la resistencia, principalmente mental. Carmen es el vehículo para explicar estas cosas que me revuelven la cabeza. ¿Alguien aparentemente normal puede convertirse en un asesino? Ése ese juego.

P: Has entrado en el ritmo frenético de escribir casi una novela al año. ¿Cómo lo consigues?

R: Tengo una trayectoria relacionada con la creación. Llevo más de media vida en esto. Hice relatos, canciones… que me ha ayudado a dominar el proceso creativo. Algunos días voy de pesca y solo saco una bota pero tengo la suerte de que me salen buenos peces y a partir de ahí empiezan los días de excavar. Tengo la suerte de que la inspiración me pilla trabajando, como decía Picasso.

P: Los cuatro libros son thrillers, ¿temes encorsetarte como autor de novela negra?

R: En esta última, con el detonante de la caja, sin serlo, me acerca algo a lo fantástico o la ciencia ficción. Como ocurre con los Pájaros, que Hitchcock llevó al cine, nunca se explica qué les pasa, es una premisa fantástica, como ocurre en The Leftovers, donde desaparece el 10% de la población. Lo que importa es cómo reaccionan las personas, estudiar su comportamiento. Y luego, está claro que el thriller ahora mismo vende, estoy cómodo y los editores me invitan a no salirme del tiesto.