Un tercio de los asesores a dedo de la Comunidad son recolocados del PP

El Ayuntamiento de Madrid ofrece mucha información y de manera fácilmente accesible sobre sus asesores eventuales. Para empezar, la web municipal incluye todos sus currículos y hasta sus agendas públicas, de forma que se puede conocer no solamente a qué actos institucionales acuden sino también con quién se reúnen. No es fácil acceder a esta información en España, ni siquiera para los altos cargos. Aún no está disponible ni para los ministros del Gobierno, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado recientemente que quiere hacer públicas todas las agendas. “Será progresivo y será este mismo año, y con esto queremos aportar mayor transparencia”, dijo la semana pasada la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.

Los currículos de los asesores eventuales del Ayuntamiento de Madrid incluyen desde la formación académica (con indicación de la universidad donde se titularon y el año), hasta el conocimiento de idiomas, pasando por la experiencia laboral previa, incluidos los nombres de las empresas y las fechas en las que trabajaron en ellas. Cuando se da el caso, es posible consultar también si esa persona ha desempeñado un cargo público. Quienes han sido concejales, por ejemplo, lo reseñan en sus currículos.