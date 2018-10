Junts per Catalunya quiere que el Parlament exija la abolición de la monarquía española

Intervención de Albert Batet, diputado de Junts per Catalunya, en el Parlament Foto: Reuters. Vídeo: Reuters - Quality. ATLAS

Junts per Catalunya, el grupo parlamentario en el que está refundido el PDeCAT, quiere que el Parlament exija la abolición de la monarquía española y se repruebe a Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017. Estas dos iniciativas están dentro del paquete que la 'llista del president' Carles Puigdemont quiere someter a consideración de la Cámara catalana, que en su sesión de hoy jueves votará las propuestas de resolución posteriores al Debate de Política General.

Es la primera vez que el PDeCAT, formación hereda de la extinta Convergència, pide que se ponga fin a la monarquía en el Parlament. Una idea que la Junts per Catalunya, de entrada, no ha pactado con Esquerra Republicana, ya que no está incluida en la batería conjunta de medidas. La propuesta es susceptible de ser transaccionada por los otros grupos y aún no se sabe cuáles la secundarán. El actual Govern, presidido por Quim Torra, si ha tenido una actitud más beligerante ante el monarca y lo ha vetado de sus actos. Con todo, ha asistido a eventos donde Felipe VI sí asiste, como la inauguración de los Juegos Mediterráneos.

El grupo parlamentario de Puigdemont pide dos cosas. En primer lugar. “reprobar la actuación del rey Felipe VI” por su discurso del 3 de octubre de 2017, dos días después de la celebración del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y que el Gobierno del PP trató de impedir con cargas policiales. En su alocución, el monarca criticó a la Generalitat: "Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado".

Junts per Catalunya considera que estas palabras “justificaba y alentaba a aplicar una represión sin precedentes” y que han considerado que continúa hasta hoy. El grupo insiste además en que existe una mayoría amplia de catalanes “contrarios a la monarquía” y por tanto pide "la abolición" de la institución. En el debate de ayer miércoles, Albert Batet, portavoz de Junts per Catalunya, recordó que justamente ayer se cumplía el primer aniversario de que el Rey “de los españoles” en, dijo, en un mensaje “decepcionante e hiriente” dimitió de sus funciones y se puso delante del “a por ellos”.

“Bendijo la violencia de las fuerzas de seguridad de quienes fueron a votar el 1-O y animó a los poderes del Estado a mantener la represión y a aumentarla”, dijo recordando que hoy hay más presos, imputados y “perseguidos” por todos los poderes conjurados del Estado. Batet aseguró que con esa intervención de cinco minutos Felipe VI fue capaz de lograr que 8 de cada 10 catalanes suspendan a la monarquía española y seis de cada 10 le pongan un cero.

Los datos están recogidos en uno de las últimas encuestas del CEO. “Con solo cinco minutos, él solito, y tiene mérito, amplió como nunca el rechazo a la monarquía y amplió como nunca el consenso por la república. “Gracias, muchas gracias. Le estamos muy agradecidos”, afirmó. En sus estatutos fundacionales tras la extinción de Convergència, el PDeCAT se definió como un partido republicano. Pese a algunos mensajes en este sentido, es la primera vez que directamente piden en el Parlament que se ponga fin a la monarquía en España.