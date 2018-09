Más de 116.000 personas pelean por una de las 2.295 plazas que oferta Correos

Desde primera hora de la mañana, miles de personas han llenado los pasillos y las aulas de nueve facultades de la Complutense esperando para entrar a sus clases a realizar un examen. “¿En serio toda esta gente viene para lo mismo?”, ha sido la pregunta más repetida este domingo entre todos ellos. Pero ni el examen de hoy era una prueba ordinaria, ni la gente que abarrotaba la Ciudad Universitaria eran sus alumnos habituales: este domingo se ha celebrado una oposición para trabajar en Correos. Concretamente, la segunda desde 2008 (la anterior se celebró hace dos años). Una convocatoria nacional a la que se han presentado más de 116.000 candidatos para cubrir 2.295 plazas. Un número de puestos fijos que Comisiones Obreras valora como "insuficientes" para recuperar los más de 15.000 puestos que, según sus datos, se perdieron desde 2008 en la empresa de mensajería. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), además de quejarse por la escasez de plazas, ha planteado un calendario de huelgas y movilizaciones para Navidad (los meses de noviembre y diciembre).

Los nervios y el ansia por empezar de los aspirantes se mezclaban con los últimos repasos a los apuntes y las carreras para encontrar el aula que les correspondía. A la misma hora, algo parecido ocurría en varias ciudades de todo el país. Desde las 10.00, más de 70 edificios repartidos por 30 capitales han abierto sus puertas a los aspirantes a un puesto fijo en Correos: cada 52 opositores peleaban por una plaza. “Es una locura ver a tantas personas, un poco descorazonador", dice Ana López con el ratio resonando en su cabeza. "O vienes muy bien preparado o no hay nada que hacer. Para los que no nos podemos permitir una academia es muy difícil. Me presenté hace dos años, en la anterior que se convocó, y no la pasé”, añade esta madrileña de 46 años que en los últimos meses ha estado trabajo en la empresa pública de servicio postal con un contrato eventual. "La verdad es que se te quitan las ganas", agrega Sergio Delgado, de 37 años.

La prueba, que se ha iniciado a las 10.00, ha consistido en dos partes: un test de 60 preguntas similares para todos los candidatos y otro de 40 cuestiones diferenciadas en función de la categoría por la que se peleaba: personal de reparto motorizado y a pie (carteros); agente de clasificación; o atención al cliente en oficina. Los exámenes tienen carácter eliminatorio y constan de preguntas que van desde cómo tratar un paquete a cómo relacionarse con los clientes. “El temario no es muy duro si estudias, pero a la vez que estás trabajando y además embarazada, como estoy, se complica todo”, ha afirmado Silvia Lobato, de 29 años.

Una vez conocidos los resultados, el proceso de selección se completará con una fase de méritos (valorados con puntos), en la que otorgarán más puntos factores como: haber trabajado previamente en Correos, disponer de los permisos de conducir o haber cursado una formación complementarios. “Si no tienes experiencia previa en Correos es prácticamente imposible entrar, porque es lo que da más puntos. Me presento porque así también ganas alguno para la siguientes convocatorias... Por ir sumando”, ha reconocido Ángel Escudero, de 39 años. “Como muchos de los que vienen no han trabajado nunca aquí, no tienen casi opciones; al final seremos menos de la mitad los que realmente peleamos por un puesto”, ha confirmado Roberto Díaz, eventual de Correos desde 2010.

Los aspirantes que superen la oposición se incorporarán a Correos, si todo va según lo previsto, en el primer trimestre de 2019. “Con 49 años, para mí es una gran oportunidad de conseguir un trabajo estable. Significaría todo”, ha asegurado José Manuel Galindo. Desde la empresa postal recuerdan que ya se han convocado “1.869 plazas más para el próximo año”, recalcando de esta manera su compromiso por “apostar por la creación de empleo”. Una fecha que para muchos de los aspirantes no ha pasado desapercibida pues en los últimos diez años solo ha habido tres convocatorias: en 2008, en 2016 y la actual. “Sinceramente, no he estudiado prácticamente nada", ha reconocido Mario García, de 21 años y que actualmente, eventual de Correos, "me he presentado para ver cómo son las preguntas y prepararme para el año que viene".