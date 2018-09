Un Swab más joven que nunca

La presencia femenina destaca a simple vista en todas las secciones de Swab 2018. En el programa Ephemeral que exhibe obras de los artistas en residencia en las fábricas de creación destaca la doble propuesta de una pareja de artistas italianas, que bajo el nombre de Duae está realizando en Fabra i Coats un trabajo multidisciplinar sobre el río Besos, como frontera natural entre la ciudad y sus alrededores. Además Duae ha lanzado el primer Manifiesto de la Artista Madre. “Somos un colectivo y al mismo tiempo una familia y con Yes of course we are mothers hemos lanzado una plataforma para reflexionar y debatir sobre la maternidad en el mundo del arte”, explican asegurando que ser madre no ha cambiado su identidad ni reducido su ambiciones, sino que las ha consolidad y reforzado.