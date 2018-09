Conductores de Uber y Cabify se manifiestan en la Castellana

Señal en directo de la manifestación en Madrid. REUTERS

Conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se manifiestan este jueves -y prevén hacerlo de nuevo el viernes- por el Paseo de la Castellana en una protesta que culminará ante la sede del Ministerio de Fomento. Hace dos meses, la Castellana era el escenario elegido por miles de taxistas para protestar por "la competencia desleal" de las VTC. Pasadas las 11.00 ya eran cientos los conductores -muchos vestidos de uniforme, con traje y corbata- que habían cortado el Paseo de la Castellana, desde Cuzco a san Juan de la Cruz, con pancartas en las que se leen lemas como "Por el derecho a trabajar", "Por fin tengo trabajo, no me lo quites" o un mensaje a los taxistas ("Mi trabajo es igual de digno").

"Somos legales, no somos ladrones", cantan los trabajadores de VTC durante la manifestación. Están cortados los seis carriles centrales pero siguen habilitados al tráfico las dos vías laterales que no interrumpen la subida y bajada por el Paseo de la Castellana. Eduardo Martín, presidente de la principal asociación del sector VTC, Unauto Vtc, a la cabecera: "no es de recibo que 24 horas antes del real decreto ley no nos hayan pasado el texto ni nos haya recibido el ministro"

Protesta de los conductores de Uber y Cabify en el centro de Madrid este jueves. FERNANDO PEINADO

La protesta de conductores de Uber y Cabify se producen después de que este miércoles el sector VTC ofreciera viajes gratis a sus usuarios como forma de protesta en positivo. El sector de las VTC se siente agraviado. Anticipan que el nuevo real decreto ley que el Gobierno central aprobará este viernes permitirá que las comunidades autónomas y ciudades regulen de modo restrictivo el transporte urbano.

Las manifestaciones, a las que está previsto que acudan conductores a pie como y bordo de vehículos, están convocadas entre las 11.00 y las 14.00 horas de hoy y de mañana. Partirán desde Cuzco y concluirán en la zona de Nuevos Ministerios, ante la sede del Departamento que dirige José Luis Ábalos.

Los convocantes son la asociación AVTC, que agrupa a pequeñas empresas y autónomos del sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC), el Sindicato Libre de Transporte y la Unión General de Trabajadores (UGT).

El presidente del grupo Auro y que gestiona una importante flota de VTC, José Antonio Parrondo, ha lamentado que en las últimas reuniones para elaborar la nueva norma que regulará la actividad de las VTC el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "solo se ha reunido" con el sector del taxi. Parrondo ha exigido que el Gobierno "tome en consideración los posibles daños y perjuicios" que puede causar al sector la aprobación del real decreto ley sobre VTC, que verá la luz previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo viernes, según Efe.