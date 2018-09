Colau pide ayuda a la Generalitat para desalojar la acampada independentista

El teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, ha pedido a la Generalitat que coopere con el Ayuntamiento para “encontrar una solución a la acampada independentista de la plaza Sant Jaume”.

Una treintena de personas acamparon el pasado 11 de septiembre en la plaza Sant Jaume y pusieron como fecha final de su protesta: “la proclamación de la república catalana”. Apenas unas horas después del inicio de la acampada recibieron la visita y apoyo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de algunos de los consejeros. No calcularon que antes debían celebrarse las fiestas de la Mercè y la plaza de Sant Jaume era uno de los escenarios principales de las fiestas patronales de la capital catalana. La acampada comenzaba a molestar. El departamento de Interior se desentendió del asunto asegurando que la acampada no era competencia de los Mossos ya que no es una manifestación sino una ocupación de la vía pública. El equipo de Colau sabía que si la acampada representaba un problema de seguridad debía enviar a la Guardia Urbana y desalojarla. Negociaron con los activistas independentistas y consiguieron que la acampada se redujera a la mínima expresión durante el fin de semana de la Mercè.

Hoy martes la acampada ha vuelto a ocupar gran parte de la plaza. El objetivo que tienen los acampados es estar allí hasta que se “proclame” la república catalana pero, sobre todo, permanecer a las 12.00 de este sábado. La asociación de policía Jusapol ha anunciado para entonces una concentración, que precisamente comenzará en Sant Jaume, para homenajear a los agentes que el pasado 1 de octubre participaron en el operativo que, con el uso de la fuerza, requisaron decenas de urnas del referéndum independentista. Los acampados pretenden, junto con los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), impedir que los policías puedan ejercer su derecho a la manifestación en la plaza donde está situada la Generalitat. De hecho, ya lo consiguieron el pasado 16 de septiembre cuando impidieron el acceso de una manifestación –convocada por Hablemos Español- que exigía más lengua castellana en las escuelas catalanas. De hecho, la intención de los acampados es que no pueda acceder a la plaza cualquier manifestación que reivindique la unidad de España, el español o la defensa de la Constitución, la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Ante semejante problema, el teniente de alcalde, Jaume Asens, ha vuelto a cuestionar que la acampada sea competencia exclusiva del Ayuntamiento. “Generalitat y Consistorio son competentes. Es cierto que hay una ocupación de la vía pública y eso supone una vulneración de la ordenanza de civismo. Pero, también es cierto que no es una acampada cualquiera sino que es una concentración política y como tal es la Generalitat la que debe intervenir”. Asens ha reconocido que como la “república catalana” no parece ser un “horizonte inmediato” ambas administraciones deberían ponerse de acuerdo para “evitando el uso de la fuerza” acabar con la concentración. El teniente de alcalde ha reconocido que los términos “indefinidos” para poner fin a la acampada “pueden alterar la convivencia y hacer un uso de la plaza incompatible con el de otras personas y colectivos”.

El portavoz en Cataluña de Jusapol, Marcos Veiras, reconoce que ha alertado a los participantes en la manifestación del sábado que eviten entrar en provocaciones. Veiras asegura haber reclamado todos los permisos para realizar una manifestación “que esté dentro de la legalidad”. “De esta manera, los Mossos d’Esquadra deben tener la obligación de defender nuestro derecho a la manifestación y desalojar a aquellos que lo intentan impedir porque es un derecho constitucional”, ha reclamado el líder de Jusapol. Además, Veiras asegura que ha informado a la Delegación del Gobierno para sugerir que la Policía Nacional permita llevar a cabo la manifestación en el caso que los Mossos “como pasó con la manifestación de Hablamos Español intenten que no podamos acceder a la plaza Sant Jaume”. Veiras no quiere dar detalles del recorrido de la protesta pero esta acabará en plaza Catalunya, donde en un escenario se entregarán diplomas a algunos agentes que participaron en la operación Copérnico. “Tenemos que reconocer a nuestros compañeros porque no es fácil vivir y trabajar en Cataluña con la presión social que hay en estos momentos”, asegura. Veiras denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona está solicitándoles muchísimos informes “sobre el escenario y demás” que jamás habían sido solicitados. “Entregaremos todo porque nuestra manifestación será legal no como muchas de las protestas independentistas”, asegura.

El teniente de alcalde Asens se ha limitado a afirmar que, si en el transcurso de la protesta se realiza algún tipo de agresión de carácter “ultra”, el Consistorio se personará contra los agresores. Desde el Ayuntamiento se asegura que no se está poniendo ningún impedimento a los manifestantes. Una portavoz del Consistorio afirmaba esta mañana: "Se ha requerido la documentación que se solicita a todo aquel que coloca un escenario de unas ciertas características".

Por otro lado, el Ayuntamiento junto con Omnium Cultural y otras entidades –pero no la Generalitat- han presentado esta mañana las “jornadas reflexión y debate” con las que durante esta semana, en la antigua prisión Modelo, se pretende reflexionar sobre lo que supuso el pasado 1 de octubre en la ciudad. Asens ha justificado que no esté presente la Generalitat en estos actos ya que “se empezaron a diseñar cuando estaba vigente el 155”.