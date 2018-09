¿Qué hacer con 14.000 comercios vacíos en Madrid?

Cuando José Luís Oliva pasó por delante de la nueva galería de tiro con hacha abierta en su barrio de Pacífico casi tuvo que frotarse los ojos. “Me quedé confundido frente a la puerta”, dice Oliva sobre El Hachazo, un concepto importado desde Canadá por dos jóvenes franceses. En esta zona es más común ver negocios tradicionales como peluquerías o bares.

El Hachazo, como otros negocios de juego como salas de escape o salones de competiciones de videojuegos, son ejemplos de un tipo de negocio urbano con futuro según los expertos en comercio. En un mundo donde será cada vez más común comprar por Internet, muchas tiendas tradicionales van a ser sustituidas por espacios donde se ofrecerán servicios y experiencias que no se pueden comprar con un clic, según los expertos.

Restaurantes, gimnasios, belleza, tatuajes, salud o formación son negocios urbanos con futuro, mientras que los minoristas de moda, calzado o alimentos lo tendrán más difícil para adaptarse.

El comercio urbano en el siglo XXI no desaparecerá pero será muy diferente, predice Francesc Muñoz, profesor de geografía urbana en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los comercios minoristas tampoco se extinguirán si consiguen ofrecer un complemento a la venta por Internet. Muñoz pone el ejemplo de las farmacias que ofrecen asesoramiento en dietas y salud.

Hay expertos que consideran excesivamente dramático la narrativa sobre el apocalipsis de las tiendas al por menor o retail causado por Internet, que proviene de EE UU. Como cada vez que hay un gran cambio hay perdedores y ganadores, pero el comercio de calle seguirá vivo, vaticina Laureano Turienzo, consultor de comercio electrónico. “No tengo duda de que el pequeño comercio no solo no va a desaparecer sino que incluso va a crecer. Pero no podrá ser un pequeño comercio que no aporte nada”, valora. “Uno se cansa de comerciantes que se quejan y lloran pero no modifican su forma de negocio”.