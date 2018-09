El Govern admite la falta de profesionales en sanidad

Algunas entidades sanitarias convocadas al foro han valorado de forma positiva la primera reunión con el Govern, aunque han mostrado su cautela por si las propuestas quedan “en un cajón”. “Necesitamos ver qué perfiles necesitamos. Pero si no cambiamos los modelos de organización y no vienen más recursos, vamos directos a la precariedad”, valoró Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. “Es necesaria una financiación adecuada, reducir la sobrecarga laboral y homogeneizar las condiciones laborales. Si no podemos solucionar los problemas del presente, no podemos diseñar el futuro”, apunta Jordi Cruz, del sindicato Metges de Catalunya.