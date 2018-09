Mendia acusa al PNV y EH Bildu de pactar una Euskadi excluyente

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha acusado a PNV y EH Bildu de querer con las bases pactadas en la ponencia de Autogobierno una Euskadi excluyente "en la que no cabemos todos" y que pueda "en cualquier momento, con cualquier mayoría y al margen de lo que diga cualquier ley, decidir independizarse". Mendia ha tomado parte este sábado, en la agrupación socialista del barrio bilbaíno de Txurdinaga, en un acto político en el que también ha intervenido la portavoz del Gobierno central, Isabel Celaá.

Junto a ellas, han estado también presentes el exlehendakari, Patxi López, el consejero socialista Alfredo Retortillo, o el teniente de alcalde de Bilbao, Alfonso Gil, entre otros. En su intervención, Mendia ha valorado el trabajo desarrollado por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez en las últimas semanas, en contraposición a la gestión desarrollada por el Gabinete de Mariano Rajoy, a quien ha acusado de haber "paralizado el país, alimentado agravios y escudado en la justicia para eludir su responsabilidad política en Cataluña". "En España se ha abierto el tiempo para reconstruir un país de derechos y libertades. No pueden rebatirlo y cada día dan muestras de su incapacidad política", ha reprobado.

En este contexto, la dirigente vasca ha sostenido que "España ha dejado de ser la excusa para los independentistas porque ya no pueden escudarse en que nadie les escucha". A su juicio, se ha desnudado la realidad y "son ellos los que no están escuchando a sus propios conciudadanos". Tras incidir en que cuando los socialistas están en el poder "toda España ha progresado", ha subrayado que cuando más "ha progresado Euskadi" es también cuando los socialistas están al frente de los gobiernos vascos, forales y municipales. Mendia ha presentado así al PSE-EE como "la izquierda que garantiza gobiernos en los que no se toma ni una decisión excluyente, la que construye convivencia entre quienes tienen diferente forma de sentirse vascos o españoles".

De este modo, ha destacado la labor del PSE durante los últimos tres años a la hora de "abrir un nuevo ciclo" que acabase con las "trincheras", pactando políticas municipales y forales. "Y pactando también que el Gobierno de Euskadi no se distrajera en debates que encantan a los nacionalistas, porque ese Gobierno debería ser para todos sin excepción y que cualquier cambio que se quisiera hacer fuera dentro del ordenamiento jurídico", ha indicado, para añadir que "la ley no es una pared, sino un pacto para conciliar derechos". En este sentido, ha resaltado que el Estatuto de Gernika supuso "un enorme acuerdo de convivencia" que ha conseguido "transformar esta sociedad, hacerla progresar con cohesión social como nunca en ningún otro momento de nuestra historia". "El socialismo vasco quiere mejorar las herramientas que lo han hecho posible para adaptarlas al siglo XXI, a las nuevas necesidades y a los nuevos retos.

Incorporar a todos

Pero quiere, sobre todo, que ese proyecto incorpore a quienes hace cuarenta años quisieron quedarse fuera, e involucre a las generaciones nacidas después", ha advertido. Así, ha valorado las "aportaciones" realizadas en los últimos cuatro años por el PSE al debate sobre el Estatuto, pese a que "otros se empeñan en negarlo" porque "distraen la discusión, porque no quieren que se hable de lo que ellos hacen". "Y lo que hacen, lo que escriben, lo que votan y lo que ratifican, es que quieren una Euskadi en la que no cabemos todos.

Una Euskadi de adhesiones inquebrantables a los fundamentos del nacionalismo, a su interpretación particular de la Constitución", ha alertado. Para Mendia, los nacionalistas buscan una Euskadi en la que, "en cualquier momento, con cualquier mayoría y al margen de lo que diga cualquier ley, pueda decidir independizarse". "Por mucho que lo disfracen, eso dicen cuando establecen que las mayorías están por encima de la ley... una Euskadi en la que haya servicios públicos para toda la ciudadanía sí, pero en la que habría una ley específica para los nacionales", ha añadido.

Mendia se ha mostrado consciente de que a los nacionalistas "les molesta que les recordemos esto" y ha criticado haber sido víctima de "insultos personales" por ello, aunque los socialistas entienden "con claridad" que en las bases acordadas por PNV y EH Bildu se establecen "dos categorías ciudadanas". Por último, se ha comprometido a "trabajar por un proyecto de convivencia que garantice la pluralidad y la igualdad, sin matices, sin apellidos".