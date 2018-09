El metro ensayó en 2010 el horario nocturno en fin de semana y lo descartó

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ensayó el horario nocturno en la red de metro de Valencia allá por 2010 durante los meses de verano. Los usuarios tuvieron servicio los viernes y sábados hasta la 1,30 horas de la madrugada pero visto el bajo número de viajeros y la crisis en ciernes nunca más se supo. El presidente Ximo Puig acaba de anunciar que habrá servicio en diciembre, los fines de semana y festivos, hasta las 2,30 de la madrugada en el área metropolitana.

El servicio nocturno de metro ha sido reiteradamente demandado por viajeros, vecinos y lugares de ocio para facilitar la movilidad por la noche evitando los desplazamientos en coche. Desde la tribuna de las Cortes, el presidente Puig solo adelantó el pasado martes durante el Debate de Política General la recuperación del servicio sin ofrecer horarios y municipios a los que alcanzaría.

La Consejería de Urbanismo y Transporte, que dirige María José Salvador, precisó ayer, 24 horas después del anuncio, que sería los fines de semana y festivos hasta las dos y media de la madrugada, lo que provocó que la Federación Valenciana de Vecinos mostrara su decepción dado que esperaba que funcionase las 24 horas.

La compañía de transporte público trabaja en la planificación de este servicio pero los sindicatos con representación en el comité de empresa ya han advertido que el servicio nocturno exigirá la contratación de más trabajadores, por lo que Salvador ya ha avanzado que la recién creada Autoridad de Transporte Metropolitano (ATM) ayudará con los 10 millones de euros que transfiere el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Los intentos o amagos por implantar el horario nocturno han sido reiterados pero los recortes presupuestarios, la falta de personal en FGV, y la baja ocupación estimada han congelado la ampliación del servicio. Hace ocho años, cuando la experiencia piloto, el dispositivo exigía un centenar de trabajadores para la seguridad y funcionamiento de madrugada.

"Vamos a dar servicio por las noches pero con mucha cabeza. Nuestra propuesta, que hasta que no tengamos más personal no podremos cerrar, será progresiva; no vamos a empezar las 24 horas. Lo que haríamos viernes y sábados es alargar el servicio hasta la una o las dos de la madrugada", manifestaba el entonces gerente de FGV Ángel García de la Bandera en abril de 2017 en una entrevista concedida a este diario.

Las Cortes Valencianas pidieron en junio del año pasado al Gobierno valenciano que ponga en marcha un servicio de metro nocturno, con horarios regulados, durante todo el año, en las líneas metropolitanas de Metrovalencia. La iniciativa propuesta por Podemos fue secundada por los socialistas, Compromís y Ciudadanos, detalla que el servicio se realizará tras las recomendaciones de los estudios de mercado previos, teniendo en cuenta los días de la semana y festivos, además de los horarios comerciales y de ocio de la ciudad.