El socialista Pérez Boga deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid por “motivos personales”

El concejal del PSOE Julio Ransés Pérez Boga deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. El edil, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela e inspector de Hacienda desde 1997, ha sido el responsable hasta septiembre de 2016 de la política de Hacienda del grupo municipal del PSOE. Deja el cargo por “motivos personales”, según ha confirmado él mismo a EL PAÍS. Pérez Boga será sustituido por Pedro Barrero, el siguiente integrante de la lista electoral del PSOE y secretario general de la Agrupación Socialista de Latina.

Ransés Pérez Boga llegó en 2015 al Ayuntamiento de la mano del anterior portavoz Antonio Miguel Carmona y es considerado como uno de los ediles con más conocimiento sobre políticas públicas en ámbito económico y presupuestario. Ha trabajado en estos tres años en las negociaciones con el gobierno de Ahora Madrid para la reforma del IBI, la preparación de las cuentas públicas y la propuesta de remunicipalización de la M-30.

Durante el pulso del equipo de Carmena contra el techo de gasto, que desembocó en la intervención por parte del ministerio de Hacienda, Pérez Boga criticó los corsés de la regla de gasto y apostó por la necesidad de impulsar la inversión pública, pero rechazó tajantemente las posturas más beligerantes de los concejales de Ahora Madrid contra la ley. Anteriormente, su figura se asoció a la lucha contra el fraude fiscal. El edil fue sustituido en septiembre de 2016 de la portavocía de Hacienda del grupo municipal, después del relevo de Carmona por parte de Purificación Causapié.

"Ha sido un placer el haber estado en el Ayuntamiento, y me marcho con la ilusión por la política. Solo lamento que mi grupo no obtuviera los votos necesarios para añadir a mi gestión política como concejal la de participar de forma directa en la gestión administrativa del Ayuntamiento", ha expresado a EL PAÍS. Por su parte, el grupo municipal socialista ha agradecido la “gran labor” realizada por Pérez Boga y entiende las razones esgrimidas por el ya ex concejal, que “ha intentado compaginar, con un gran sacrificio personal, su labor política en el Ayuntamiento, con su actividad profesional en el Ministerio de Hacienda y una complicada conciliación de su vida privada”, puesto que reside en Galicia.

“He disfrutado todos y cada uno de los momentos que he vivido como concejal, tanto de los buenos como de los malos, que ya tengo olvidados”, ha señalado. El edil fue sustituido en septiembre de 2016 de la portavocía de Hacienda del grupo municipal, después del relevo de Carmona por parte de Purificación Causapié. "Estoy decepcionado, pero estoy recibiendo mucho apoyo y eso me reconforta", comentó entonces el edil, que siguió trabajando como portavoz adjunto del área de Hacienda. Por su parte, el grupo municipal socialista ha agradecido la “gran labor” realizada por Pérez Boga y entiende las razones esgrimidas por el ya ex concejal, que “ha intentado compaginar, con un gran sacrificio personal, su labor política en el Ayuntamiento, con su actividad profesional en el Ministerio de Hacienda y una complicada conciliación de su vida privada”, puesto que reside en Galicia.

"Ha sido un placer el haber estado en el ayuntamiento, y me marcho con la ilusión por la política. Solo lamento que mi grupo no obtuviera los votos necesarios para añadir a mi gestión política como concejal la de participar de forma directa en la gestión administrativa del Ayuntamiento", ha expresado a EL PAÍS. Sobre su gestión, Pérez Boga ha señalado que se queda con “los logros obtenidos, la bajada del IBI, bajadas de tasas en escuelas infantiles, instalaciones deportivas, en especial para las rentas más bajas, la sustitución de alquileres por inmuebles propios”. Aunque ha lamentado no haber podido asistir a un aumento del gasto social, "habiendo beneficios", y a una mejor eficacia en la construcción de infraestructuras públicas ("escuelas infantiles, centros sociales..."), que ha achaca a la "mala gestión del gobierno municipal y la regla de gasto que lo han impedido". Así como a los retrasos en la remunicipalización de muchos servicios.

“Agradezco al PSOE la posibilidad de haberme permitido participar en la lista, y en especial a Antonio Miguel Carmona y al resto de compañeros concejales del Grupo Socialista. También a mis colaboradores, a la Alcaldesa y resto de concejales, en especial a los compañeros del área económica”, ha añadido. Y ha concluido: “Me siento orgulloso de haber contribuido con mi saber y experiencia a mejorar los servicios públicos y a reducir las desigualdades sociales”.