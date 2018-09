Conciertos que no cuestan ni un euro

La octava edición del DCODE vuelve a animar la rentrée musical madrileña y reúne en la Ciudad Universitaria (mañana, 12.00. Desde 87 euros) a un buen número de artistas que tiene a Imagine Dragons como actuación principal. El grupo de Las Vegas (Nevada, EEUU), de rock alternativo, que toma su nombre de cómo se señalaba hace siglo y medio en los mapas a los territorios todavía no explorados (dragones imaginarios) no es la única presencia internacional, pues también están en el cartel, entre una larga lista, grupos británicos tan divertidos como The Vaccines, o tan serios como Bastille o Jorja Smith, los noruegos Kakkamaddafakka, o la oscura cantautora de Boston, Clairo. Por parte nacional, el festival arranca al medio día con La M.O.D.A, precisamente los últimos en cerrar el cartel. El septeto burgalés (acrónimo de La Maravillosa Orquesta del Alcohol), ha construido un nuevo lenguaje en el rock español dotándole de fiereza en la voz, e incorporando toques folkies de acordeón y banjo. La madrileña Nat Simons también incorpora sonidos folkies de regusto americana, un respiro frente al predominio de los sonidos más indies, con tantas bandas parecidas a las que es difícil distinguir como Izal, Viva Suecia o Sidonie. Hay ruido también con los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, y mesura, con Alberto Hamonnd Jr.

En la explanada de la zona de Madrid Río se celebran las fiestas de la Melonera, pues es septiembre el mes que cuenta con más festejos populares en toda la comunidad madrileña. Difícil discernir entre tanta propuesta, pero ahí estarán esta noche, y gratis, la gallega Mercedes Peón (22.15) y el asturiano Rodrigo Cuevas (23.30), dos artistas que parten de folklore de sus tierras, para retorcerlo y transgredirlo de forma valiente y sin faltarle el respeto. Audacia queer en ambos, profundidad sonora y discurso comprometido, no exento de humor reflexivo en el caso del asturiano. El domingo (21.30), respuesta femenina con Hafa Sweet, siete mujeres que exploran con una visión de género el afrobeat, los ritmos bailables que vienen del África negra.

Por los pueblos se puede disfrutar, siempre gratis, de La Fuga (hoy, 22.00) y mañana Muchachito (22.00) en el recinto ferial de Ciempozuelos. Los murcianos Maldita Nerea descargan esta noche en el Ferial de Parla (22.00) y el domingo (22.00) en la Plaza de la Constitución de Meco. Reaparecen Mártires del Compás hoy (23.45) en las Fiestas de Canillejas, en el mismo Parque donde mañana (23.45) estarán los gallegos Siniestro Total, también reaparecidos recientemente. En la Plaza del Padre Claret de Pozuelo celebran las fiestas hoy (23.30) con el ex Tam Tam Go! Nacho Campillo, y mañana con el pop comercial de Dvicio. Las de Alcorcón se rinden al heavy de Lujuria y Saratoga (Auditorio Paco de Lucía, mañana, 23.00).

En el centro, el Berlín recupera del todo sus célebres programas dobles y cuenta hoy con Patricia Villacañas (21.00. 12 euros), y su homenaje a Brasil, y con Dr. Maha’s Miracle Tonic (23.00. 10 euros), que traen ecos swing y rhythm and blues con los que evoca ambientes musicales de mediados del siglo pasado. Mañana (21.00. 15 euros) estará el saxofonista Luis Verde y sus vientos cruzados para seguir después (23.00. 14 euros) con el repaso a la música de Beny Moré a cargo de la CMQ Big Band, llamada así en memoria de la primera emisora cubana donde trabajó el gran sonero y gigante del ritmo.

El Clamores claudica ante la música clásica de vanguardia, y hoy (19.00. 10 euros), el pianista Borja Rodríguez dará su particular visón de la obra de Ludovico Einaudi, el controvertido compositor italiano. Más tarde (23.00. 11 euros), habrá ahí sensual funky y soul con la veterana banda Whatch Out. Mañana Clamores acoge otra versión de los versátiles Cosmosoul, esta vez (23.00. 12 euros) bajo la denominación de Cosmosoul Boogie Night, que no hace falta explicar. El domingo (21.00. 18 euros) la cantante húngara Nikolett Pankovits ofrecerá su peculiar manera de entender el jazz desde planteamientos próximos al folklore de su país, y lo hará junto al actor Adam Boncz. El Bogui ofrece hoy un homenaje a los hermanos Gershwin (22.00. 15 euros) a cargo del trío que encabeza el pianista Federico Lechner con la cantante Sheila Blanco y la guitarra de Chema Saiz. Mañana será el turno ahí (22.00. 15 euros), de Joseph Siankope, trompetista de Zimbabue que vendrá acompañado de su New Orleans Jazz Band.

Y ya es la última tanda de Chano Domínguez en El Café Central, donde el pianista ha permanecido un mes largo para celebrar sus 40 años de carrera y 36 del mítico local de la plaza de Santa Ana (hasta el domingo, 21.00. 20 euros).

El Matadero ofrece también un buen número de actuaciones gratuitas este finde, así hoy (21.00), se da un hermanamiento entre bandas emergentes inglesas y españolas como Baywaves y Our Girl, a las que apadrina Bigott, el proyecto surgido en Zaragoza de la triste desaparición de El Niño Gusano. Mañana a la misma hora otro triplete: el de Jonston, y su pop de autor; el regreso de Fino Oyonarte años después de Los Enemigos, y la propuesta de folk naif asturiano de la singular Lorena Álvarez.

La cantante conocida como La Jose, que también podría ser considerada cantaora, ofrece hoy (21.00. 10 euros) en el Galileo Galilei su forma de entender el flamenco y mezclarlo con otros géneros populares de toda la península. Aflamencada, pero cargada de Mediterráneo, Atlántico y norte de África es la propuesta del cantautor gaditano Javier Ruibal, vigente Premio Nacional de las Músicas Actuales. Con él se abre mañana sábado (21.00 Gratis) la primera edición de La Torre del Flamenco, un festival que ocupará todos los sábados de septiembre el escenario de la Plaza de Juan de Malasaña, en Villa de Vallecas.

El transgresor cuplé de Delapuríssima, el dúo del contrabajista Miguel Rodrigáñez y la provocadora cantante Julia de castro, ofrecen mañana una nueva sesión vermú (12.30. Gratis) dentro del ciclo Las Terrazas del Thyssen. Y desde Miami, vuelve Bacilos con su rock latino fruto de los diversos orígenes hispanos de sus componentes. Hoy (21.00. 29 euros) alegran la Joy.