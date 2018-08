El Cigala celebra los 15 años del disco ‘Lágrimas negras’

Poco a poco, Madrid recupera la normalidad y la música en directo vuelve a locales como el Clamores o el Bogui, que habían parado este mes. En el primero arrancan con dos homenajes: esta noche (23.00; 10 euros) al gran Sinatra con el espectáculo Fly me to the moon a cargo del quinteto de jazz del crooner David Dominique; y mañana (23.00; 10 euros) a la gran Aretha Franklin, recientemente desaparecida, con la cantante Erine Corine. En el Bogui, desde anoche y hasta mañana (22.00; 18 euros), La Canal Street Jazz Band, la banda jazzera más antigua de Madrid, celebra sus 50 años de existencia, prácticamente con los mismos componentes.

El Berlín vuelve a sus sesiones dobles, y mañana acoge al cuarteto de jazz del saxofonista Bob Sands (21.00; 14 euros) para seguir después (23.00; 12 euros) con el flamenco de Noelia La Negri. Esta noche también hay ahí flamenco (23.00. 13 euros) con el dúo Montoya y Carmona, que recordarán la primera etapa de Ketama. Mientras, Chano Domínguez prosigue en el Café Central la celebración de sus 40 años de carrera, y 36 del local, hasta el domingo (21.00; 20 euros), esta vez con su trío. En el Galileo Galilei la cosa va de dúos, pues hoy (21.00; 11 euros) está Sweet Barrio, de Usera. Mañana (21.00. 10 euros) el dúo Versilia y su pop amable comparte noche con el rock potente de los cartageneros Sin Tregua. Los Lebowski se suben a su escenario el domingo (21.00; 8 euros), para dar paso el lunes (21.00; 12 euros) a un homenaje a la gran Chabuca Granda a cargo de la cantautora peruana Miryam Quiñones. Las fiestas siguen en los pueblos de Madrid. Esta noche, en las de Alcalá de Henares, El Cigala celebra que hace 15 años editó el emocionante disco Lágrimas negras junto al gran Bebo Valdés, el pianista cubano ya desaparecido. Será hoy (22.00. 40 euros) en el Auditorio Patrimonio de la Huerta del Arzobispo. El Dúo Dinámico le relevará mañana (22.00. Desde 22 euros) pero en el resto de escenarios de Alcalá hay más chicha con, entre otras cosas, Ogun Afrobeat (hoy, Plaza de la Paloma, 23.15. Gratis) o mañana (22.30 Gratis), en la Plaza de Cervantes con Seguridad Social.

Cantautores de tres generaciones se juntan esta noche (21.00. 15 euros) en el Teatro de La Mina, en la subida al Puerto de la Cruz Verde en Zarzalejo. Un veterano como Javier Bergia, referente para cantautores posteriores; otro de plena actualidad como Muerdo, y uno a descubrir, Álvaro Prada, se juntan para la primera edición del festival Canciones en la Mina.

El anfiteatro municipal Parque de la Marina acoge el grueso de las fiestas de San Sebastián de los Reyes con Bertín Osborne, hoy, y mañana con Andy & Lucas y Soraya. Todos gratis a las 22.00. En Serranillos del Valle, su campo de fútbol cuenta el domingo (21.30. 10 euros) con los incombustibles Hombres G.

La programación de Veranos de la Villa se torna clásica con el Cuarteto Casals hoy (21.00. Gratis) en el pórtico de la entrada principal del Cementerio de la Almudena; y mañana con el pianista Moisés P. Sánchez en el Auditorio al aire libre del Parque de las Cruces (21.00. Gratis).