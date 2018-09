Colau construye 4.644 pisos sociales en 72 solares

El Ayuntamiento de Barcelona está construyendo en 72 solares públicos un total de 4.644 viviendas, de las que el 80% se destinará al alquiler asequible. Según aseguró ayer la cuarta teniente de alcalde, Janet Sanz, se trata de la mayor promoción de vivienda pública efectuada por el Consistorio. Sanz sostiene que el Ayuntamiento es la única administración que intenta dar “respuesta a una emergencia y a una necesidad habitacional que cada vez es más grande”.

El pasado 21 de agosto, Ada Colau firmó un decreto mediante el cual creaba un registro municipal de solares vacíos. El Consistorio anunciaba así su intención de controlar el estado de los solares privados y expropiar aquellos que, pese a disponer de licencia, no construyan en el plazo de dos años. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, anunciaba que la expropiación de esos solares comenzaría a efectuarse entre 2020 y 2021. Las críticas a la nueva herramienta del gobierno municipal de BComú no tardaron en llegar. Diferentes partidos de la oposición denunciaron que el Consistorio disponía de 80 solares de titularidad municipal que están totalmente vacíos y en los que no se ha iniciado ningún tipo de construcción.

Sanz denunció ayer que la oposición, con sus críticas, pretendió generar “informaciones falsas”. “Cuando hablamos de viviendas, no se permiten trilerismos”, crítico para luego detallar el uso que está realizando el gobierno de la ciudad en los solares públicos.

El gobierno municipal ha terminado las obras de construcción de 11 promociones que suponen 648 pisos y hay 13 promociones en obras para construir 574 viviendas, 29 solares en fase de proyecto para hacer 2.331 pisos, así como 19 solares en fase de preparación de los concursos que supondrán 1.091 pisos más. Una inversión que superará los 580 millones de euros desde 2015 hasta 2022.

Recursos municipales

De los 648 pisos ya construidos el Consistorio asegura que ya han sido entregados o que se están realizando los trámites necesarios para entregarlos a las familias adjudicatarias. Sanz destacó también que el gobierno municipal incrementará en un periodo de seis años un 50% el parque público de alquiler asequible en toda la ciudad.

La teniente de alcalde denunció: “Necesitamos que la política de la Generalitat y del Estado deje de ser inexistente y sean unas políticas sólidas. Necesitamos que quien tiene las competencias y los recursos hagan más de lo que están haciendo ahora”.

Además, el Ayuntamiento informó de que trabaja en otro paquete de 52 solares, actualmente en diferentes fases de gestión urbanística, para poder activar la construcción de nuevas promociones, lo que supondrá un total de 124 solares “al servicio de la vivienda pública”.

Por otro lado, el gobierno municipal ha identificado trece solares municipales de vivienda libre que se reservan para futuros intercambios para vivienda protegida o equipamientos públicos. El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, recordó que el impulso del crecimiento del parque de alquiler de vivienda se está haciendo básicamente con recursos propios. El Ayuntamiento, “con recursos exclusivamente municipales”, según aclaró, ha comprado 531 viviendas y 251 están en proceso de compra “y ya comprometidos”.

A estas políticas públicas se suman otras medidas urbanísticas, como el tanteo y retracto, la compra directa o la cesión del usufructo.