Remo en Valmayor contra la morriña

1. Babel. No quedan lugares que defiendan la cultura como lo hace Babel. Tiene una sala donde hacen microteatro, poesía, cine y música en directo. Es un centro social. Una trinchera que hay que defender. Se come bien y se bebe mejor. Tiene una carta vegetariana que no se suele ver ningún sitio de la sierra y la cerveza es artesana. (Real, 39. Torrelodones).

2. El Trasgu. La materia prima de este restaurante es exquisita, tanto en carne como en pescado. Hace poco recibió un premio a la mejor fabada. Hace una ensaladilla de bogavante riquísima, pero recomiendo la carne de bisonte. Es un local grande, pero muy acogedor. Tiene quesos y especialidades asturianas. (Cudillero, 2. Torrelodones).

3. Libertad, 8. Es mi casa, el primer local que me abrió las puertas en Madrid. Es la cuna de la canción de autor. Cuando me hablaban de él me imaginaba un edificio de cuatro plantas, con toboganes y máquinas de espuma. Cuando fui me encontré un local pequeño. No tiene nada supuestamente, pero lo tiene todo. Es un sitio para admirar la creación. (Libertad, 8).

4. Embalse de Valmayor. Hace año y medio me operaron de doble hernia discal. Me dijeron que no podría volver a remar y se me cayó el mundo encima. Soy gallego y no es que ame el mar, es que dependo de él. A los tres años me fui a vivir a Pantín: mi jardín era de arena y hasta allí llegaban las olas del mar. Cuando tengo morriña voy a remar a Valmayor.

5. La TaV’HERna. La materia prima es fresca. El marisco llega cada mañana, lo traen vivo. Tienen buenas nécoras, y ojo con el rape y las ostras. Hay dos barras muy espaciosas.Recomiendo los postres: crepes de nata o de crema, tarta de manzana y brownie. (Agapito Martínez, 1. Torrelodones).

6. Observatorio Musical. Son locales de ensayos donde te puedes encontrar a Víctor Manuel, a Leiva… Es un lugar mítico para los músicos. Cualquiera puede alquilarlo. Yo tenía una banda en Galicia y, al llegar a Madrid, tuve que cambiar de equipo. Recuerdo muchos momentos de risas. Tiene bar, porque allí donde hay un músico tiene que existir un bar. (Algorta, 25).

7. La libre. Es una librería que tiene café. Fue mi rincón durante los seis años que pasé en Lavapiés. Tiene un piano y siempre hay alguien tocando. Es un lugar zen. Un lugar que brinda la lectura antes que el trago debe ser venerado. Hay cócteles de muchos tipos y también ponen desayunos. (Argumosa, 39).

8. Teatro Lara. Es uno de los teatros emblemáticos, con más historia y más bonito de los que he estado. Creo en los teatros pequeños, porque la verdad está en la cercanía. Cantar a tres centímetros de una persona, o ver a un actor tan cerca, es maravilloso. No solo puedes tocar, también puedes ver las miradas. Sientes el calor y si de verdad está gustando lo que haces. (Corredera Baja de San Pablo, 15).

9. Toni 2. Es el mejor local de la noche. Encuentras una realidad dantesca. Hay parejas cantando o bailando y golfos que vienen de no dormir dos noches con conversaciones surrealistas. La atracción es el piano. Es un lugar que no te echa, nunca tiene prisa. Benditos los lugares de donde no te echan. (Almirante, 9).

10. Centro de Naturaleza Cañada Real. Rescatan, protegen y cuidan animales de todo tipo. Desde aves carroñeras a cabras. Tengo apadrinada una loba que se llama Elía. Voy a verla cada poco. Te meten en una jaula con un cuidador y luego te quedas con nueve lobos. Se puede hacer una visita guiada o apadrinar a algún animal. (M-533, Peralejo).