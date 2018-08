Calor y malos olores en el Mercat del Llibre de Sant Antoni

No se ven muchos turistas extranjeros entre las paradas de libros y eso que el barrio de Sant Antoni es uno de los que no suele fallar en el top ten de las visitas a Barcelona. Se podría concluir que una cosa son los restaurantes, las tiendas y los bares y otra, distinta, los libros. “Sí que se asoman pero no suelen ser compradores, lo que es bastante normal sino entienden bien el castellano o el catalán. Salvo los japoneses que buscan pergaminos y libros viejos”, cuentan en la parada de Inmaculada Regàs donde se puede ojear desde una primera edición del libro Contrallums, de Víctor Català, con dedicatoria de puño y letra; un ejemplar de La torre de Babel de Josep Maria Subirachs, dedicado por el autor al historiador, editor y político Max Canher; o una edición de 1937 de uno de los primeros libros de Joan Vinyoli. Pero que no haya turistas tampoco les preocupa mucho. Otra librera, Anna Figueres, lo tiene clarísimo: “Nuestros clientes son otros. Casi mejor que no vengan turistas porque acabarían provocando cambios en la oferta, como ha pasado en otros sitios de Barcelona”.