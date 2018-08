Roses pide un plan de choque contra el ‘top manta’

La alcaldesa de Roses, Montse Mindan, reclamó ayer un plan de choque de las Administraciones contra el fenómeno del top manta. Acompañada del presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), David Saldoni, pidió que de la próxima reunión con el Síndic salga un plan concreto que involucre a todos los ejecutivos. “Pedimos que estas reuniones lleven un plan de acción conjunta”, afirmó Mindan.

Saldoni acudió ayer a Roses para apoyar a las poblaciones costeras catalanas afectadas por top manta y reclamó un plan de acción de las administraciones para combatir esta venta ilegal. En concreto, Saldoni se reunió con Mindan después de que la localidad haya recibido este mes un “alud” de manteros. Mindan reconoció que con la contratación de vigilantes privados y el incremento de efectivos policiales “no se han conseguido los resultados esperados”.

Roses lucha desde hace años contra la venta ilegal desde varios frentes. Por ejemplo, por la vía social, pintando un carril bici que resta espacio. Pero el Ayuntamiento incluso se ha planteado multar al cliente. “No es algo ni sencillo ni, ni tampoco es un tema que se resuelva por vía policial”, mantuvo Mindan, que recordó que lleva años pidiendo cambio de legislación para hallar una solución. La alcaldesa fue, junto al Departamento de Interior, la impulsora de una propuesta que se llevó al Congreso para que la venta ambulante ilegal —que es una falta administrativa— de forma reiterada fuera considerada un asunto penal, pero no prosperó.

Reunión con el Síndic

En la reunión del pasado julio con el Síndic de Greuges se estableció que tras el verano habría un nuevo encuentro de municipios afectados por esta venta ilegal para valorar la temporada. “Lo que pedimos no es solo que demos continuidad a estas reuniones, sino que lleven un plan de acción. Si no tenemos un plan de actuación conjunta, no lo conseguiremos”, aseguró la edil. Mindan coincidió con Saldoni en que las soluciones no pueden limitarse en ningún caso al nivel municipal.

Para el presidente de la ACM, el top manta “es un problema muy importante”, un “claro ejemplo de las disfunciones competenciales” que hay, ya que “quien sufre principalmente el problema son los Ayuntamientos, que a la vez son los que tienen menos herramientas para hacerle frente”.

Como ejemplo de esa situación, Mindan apuntó que no han tenido ningún caso de agresividad por parte de los manteros. Aun así, afirmó que estos se hallan “en la cuerda floja”. La alcaldesa explicó que cuando en julio la policía empezó a patrullar desde la tarde a medianoche, un grupo de 25 manteros pidió reunirse con ella y le manifestaron su malestar porque, contó, “este año les estaban molestando mucho y empezaban a estar nerviosos”.

Ante la respuesta del Consistorio, que les contentó que estaban haciendo una actividad ilegal, propusieron hacer un mercado nocturno. Sin embargo, el Ayuntamiento consideró que esa propuesta tampoco se podría controlar “ni sería la solución” al fenómeno. La respuesta de los manteros fue que la otra opción que les quedaría sería vender droga o robar, y que no querían caer en ninguna de ambas.

Roses ha sufrido este año un aumento de los vendedores ambulantes. El Ayuntamiento estima que en la localidad hay unos 400.