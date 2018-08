Carmena mantiene el plan de abrir la residencia de Tres Cantos a migrantes

El Ayuntamiento de la capital sigue adelante con su idea de alojar migrantes en un edificio de su propiedad en el municipio de Tres Cantos. Ahora Madrid no percibe obstáculos legales a pesar de que el Consistorio tricantino, gobernado por el PP, ha cuestionado la legalidad del proyecto porque la residencia Palacio Valdés tiene registrado un uso educativo. A las discrepancias políticas se sumó ayer el Gobierno regional, también del PP, que advirtió de que, de abrirse el centro, Manuela Carmena “estaría incurriendo en una ilegalidad”.

El vicepresidente regional, Pedro Rollán, insistió en la tesis que apuntaba un día antes el primer teniente de alcalde de Tres Cantos y regidor en funciones, Javier Juárez. En su opinión, entre los usos del inmueble no se contempla el residencial, por lo que el proyecto de ceder el edificio al Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) para cobijar un centenar de migrantes de forma temporal no sería viable. Para cambiar el uso del suelo, Madrid debería solicitar la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), de 2003, algo que puede demorarse durante dos años.

“Forma parte de la política de gestos y titulares que llevan a cabo (los concejales de Ahora Madrid). Lanzan una idea y luego reflexionan y revisan si ese deseo cumple la normativa”, criticó Rollán. El alcalde en funciones, Nacho Murgui, indicó: “Nosotros sí que lo consideramos viable y vamos a estudiar la manera de hacerlo, dentro del respeto a todas las normas y todos los posicionamientos”. Desde su punto de vista, el incremento de llegadas de migrantes a las costas andaluzas es una “situación de cierta emergencia” para la que “hay que estudiar soluciones”.

El alcalde en funciones de Tres Cantos reconoció el jueves que no sabía si el edificio se encontraba en “condiciones de salubridad óptimas para albergar personas”. Afirmó que el inmueble no había pasado la última inspección técnica de edificios (ITE), obligatoria para las construcciones con más de 30 años de antigüedad. “Los técnicos municipales han examinado este viernes [por ayer] el edificio. Se encuentra en perfectas condiciones para cobijar a los migrantes”, recalcó ayer una portavoz del Consistorio de la capital. No obstante, las conclusiones de los técnicos no estarán disponibles hasta el lunes.

El Ayuntamiento de Madrid carece de competencias en materia de inmigración, pero aun así ha intensificado la búsqueda de albergues para cobijar a los migrantes que llegan a la capital. La situación es tan extrema que, como medida de choque, ha habilitado tres espacios adicionales. La residencia Palacio Valdés es uno de ellos. Según fuentes municipales, el recinto está en buenas condiciones pese a llevar cerrado desde 2003 ya que, desde entonces, se han efectuado frecuentes conservaciones.