El Gobierno pide información sobre la pancarta contra el Rey por razones de seguridad

La Delegación del Gobierno en Cataluña ha pedido este viernes información a los Mossos d'Esquadra y al Ayuntamiento de Barcelona sobre la pancarta contra el Rey que grupos independentistas han colgado de un edificio en la plaza de Catalunya. El Gobierno argumenta razones de seguridad, ya que considera que la lona podría haber dificultado "la plena seguridad" durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona de hace un año. En un comunicado, la Delegación ha explicado que el requerimiento de la Policía de retirar la pancarta "debido al espacio ciego de seguridad que generaba", "ha sido desatendido" por los Mossos d'Esquadra.

La pancarta fue colgada en la noche del jueves por grupos independentistas, con un mensaje contrario a la presencia del Rey en Barcelona (El Rey de España no es bienvenido en los países catalanes, decía la pancarta). La lona, de grandes dimensiones, ha tapado cuatro ventanales de un inmueble de la plaza de Catalunya. Según ha explicado el presidente de la Generalitat, Quim Torra, los Mossos subieron hasta la pancarta por la madrugada no para descolgarla, sino para constatar que no pusiera en riesgo la seguridad del acto. "Máximo respeto", dijo respecto a esa actuación.

La Delegación del Gobierno asegura que ha recibido numerosas muestras de preocupación por una posible vulneración de las garantías de seguridad a causa de esta lona, teniendo en cuenta que impedía el control de varios ventanales con vistas directas a la plaza Cataluña. Y ello, añade la Delegación, podía "poner en riesgo a las propias víctimas, a los Reyes y a las más altas autoridades del Estado presentes".

La delegada del Gobierno accidental en Cataluña, Montserrat García Llovera, ha enviado una carta al director general de la Policía de la Generalitat, Andreu Joan Martínez, pidiendo que informe "en la mayor brevedad" sobre qué acciones han tomado los Mossos "para garantizar de manera efectiva la seguridad del acto y el normal funcionamiento del mismo" y, en particular, las medidas de control llevadas a cabo en el edificio en el que se ha colocado la pancarta. García Llovera ha recordado que los Mossos d'Esquadra se comprometieron a asumir el control de las alturas del acto de homenaje, un compromiso al que llegaron en la junta de Seguridad celebrada el pasado 14 de agosto.

La Delegación del Gobierno ha enviado también una carta al comisionado de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Amadeu Recasens, para que informe cuanto antes sobre "qué acciones se han tomado para garantizar de manera efectiva la seguridad del acto". También pide saber si la instalación de la pancarta ha sido solicitada o no por quienes la hayan desplegado y si se ajustaba a las ordenanzas municipales.