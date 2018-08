Desplegada una pancarta contra el Rey en la plaza del homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña

Una pancarta contra el rey Felipe VI ha sido desplegada a última hora de este jueves en una fachada de la Plaza Catalunya de Barcelona, donde tendrá lugar este viernes a partir de las 10.30 el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Los Reyes acudirán al acto.

La pancarta --que ocupa cuatro ventanales del inmueble, propiedad de un independentista-- muestra un retrato del monarca boca abajo junto al mensaje 'The Spanish King is not welcome in the Catalan Countries' (El Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes).

Un equipo de montaña de los Mossos d'Esquadra intentó retirar desde aproximadamente las 05:00 de este viernes la pancarta anónima, pero -según informa la Cadena Ser- no lo logró.

Durante parte de la madrugada, se vio a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, observando la fachada junto a otras personas. Lo mismo hacía a unos metros la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en apoyo a los activistas.

El secretario nacional de la ANC Adrià Alsina tuiteó minutos antes de las 04.00 que los independentistas que colgaron la pancarta seguían dentro del edificio.

La pancarta fue desplegada a última hora del jueves en el último piso, de manera que era visible desde la plaza donde los Reyes, junto con los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Quim Torra, homenajearán a las víctimas de los ataques.

En el acto, que comenzará a las 10.30, habrá música y lecturas en los siete idiomas de las víctimas mortales. Durante la conmemoración, además, no se realizarán parlamentos institucionales para que el protagonismo recaiga en los familiares de las víctimas y los heridos.