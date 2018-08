Chupas, zumos y noches en El Costello

1. Cuervo Store. Una de mis tiendas favoritas para comprar ropa en Malasaña. Me flipan los pantalones de pitillo, las camisas, las chupas… Durante una temporada, la parte de abajo del local me sirvió para ensayar y preparar los conciertos de mi primer disco, Antes de que esté prohibido. Marcos, uno de los dependientes, es un encanto y un loco de la música. (Velarde, 13).

2. Chipa. Este establecimiento argentino es mi preferido para tomar unas empanadas y acompañarlas de una de mis cervezas artesanas favoritas: La Virgen. Está a cuatro calles de mi casa y es perfecto para tomar la primera. (Guzmán el Bueno, 59).

3. El parque del Cerro del Tío Pío. Me encanta tumbarme en la hierba y ver la ciudad en un atardecer. Lo descubrí tras una entrevista para Radio Vallecas, nos fuimos unos cuantos a tomar algo sobre el césped y vi por primera vez las estrellas de Madrid. (Benjamín Palencia, 2).

4. Wainari. Sin duda, es una de las tabernas donde he pasado más tiempo en estos dos últimos años. Un lugar perfecto para reuniones de amigos, tomar unas cañas, pedir unas tapas y pasar un buen rato. Uno de los propietarios, Serafín, es un auténtico crack y, sobre todo, muy buena gente. El embutido es uno de sus puntos fuertes. (Magallanes, 16).

5. Sala Costello. Aquí ofrecí mi primer concierto en la capital con 18 años y fue donde presenté mi primer disco en 2014. Solía quedar todos los días con amigos y nos poníamos en la parte de atrás a cantar y tocar. Es un sitio importante a nivel sentimental por todas las noches que he vivido allí y me han inspirado para componer. (Caballeros de Gracia, 10).

6. El Camba. El dueño de este bar, Ramón, es un 10 de persona y un enamorado de la música. Tiene guitarras y un piano de pared donde puedes tocar todo lo que quieras. Allí conocí a Carlota y compuse la canción que lleva su nombre y ha sido el primer single de mi segundo disco. Recuerdo con mucho cariño una noche que fui con Coque Malla. (Santísima Trinidad, 26).

7. Jardines Sabatini. Me encanta patear y descubrir sitios. De muchos no retengo el nombre, pero sí las sensaciones y cómo volver. He vivido en la zona de Las Ventas, Estrecho, Malasaña, Plaza de España, Sol y ahora en Quevedo. Me gusta ir escuchando música por la calle y, otras veces, solo prestarle atención a lo que está ocurriendo. Uno de los lugares donde siempre termino mis rutas es tumbado sobre estos jardines. (Bailén, 2).

8. La Huerta de Almería. Es mi sitio favorito para merendar y pedir un zumo de naranja, zanahoria y jengibre. Las tartas y las tortillas son caseras y es un buen chute de energía cuando salgo a pasear. Lo descubrí en una temporada en la que estuve viviendo en Malasaña y buscaba sitios vegetarianos. (Corredera Baja de San Pablo, 47).

9. Azotea del hotel Vincci Capitol. Me gusta subirme allí en invierno y ver la Gran Vía desde lo alto. Una de las cosas mágicas de Madrid es que es una ciudad que no duerme, y por la noche recibe la otra cara de la luna. Además, es un sitio muy romántico para una primera cita, como la que tuve yo. (Gran Vía, 41).

10. La Ardosa. Sin duda, este bar de 1892 es uno de los sitios con más encanto y más auténticos de la capital donde, además, te sirven la mejor tortilla de patatas, un buen salmorejo y unas croquetas estupendas. Es flipante tomarse algo siendo consciente del siglo y pico de vida que atesora el local. (Colón, 13).