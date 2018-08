Pilar Zabala, candidata a lehendakari de Podemos y víctima del GAL, deja la política

Debate para las elecciones vascas 2016 EITB

Pilar Zabala (Tolosa, Gipuzkoa, 1968) , el fichaje estrella de Elkarrekin Podemos para las elecciones autonómicas de 2016, deja la política. Lo ha oficializado en una entrevista a Diario Vasco, después de que su marcha al final de la legislatura fuera un secreto a voces en el Parlamento vasco. La hermana del presunto militante de ETA José Ignacio Zabala, asesinado por los GAL en 1983, apenas si ha tenido relevancia en la cámara de Vitoria desde hace un año, en el que además ha estado de baja por enfermedad. La marcha de su mentora y amiga, Nagua Alba, que lanzó las primarias en la formación morada pero no se presentó a la reelección, ha sido un factor determinante a la hora de alejarse de una política en la que, según asegura "se sufre". La excandidata a lehendakari no precisa si seguirá bajo el paraguas de Elkarrekin Podemos: "Eso se tendrá que ver", deja en el aire.

Zabala ha oficializado su decisión en plena polémica por los dos primeros traslados a cárceles vascas de expresos de ETA que ha decidido el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Presos que se habían desvinculado de la banda, han cumplido dos terceras partes de su pena y están dispuestos a colaborar con la Justicia a esclarecer los crímenes sin resolver. En su opinión "lo único que hay que hacer con este tema es algo tan revolucionario, -lo dijo el magistrado Joaquín Giménez-, como cumplir la ley".

La dirigente de la formación morada explica que tal y está la política hoy en día "no es un mundo que me apetezca continuar explorando. Ya he conocido lo que tenía que conocer", ha señalado, tras asegurar que no le gusta como se desgasta al adversario" ni como se priorizan un tipo de cosas sobre otras. Según explica, la posibilidad de luchar por la presidencia del Gobierno vasco le hizo soñar. De hecho, los resultados electorales para Elkarrekin Podemos fueron muy buenos, con once escaños. "Sueñas mucho y fue una motivación muy grande para mejorar la vida de la ciudadanía, pero no se pueden hacer las cosas como uno creía y soñaba".

Zabala, que durante uno de los debates de la campaña se enfrentó al candidato del PP, Alfonso Alonso, al emplazarle a que desmienta que ella no era una víctima del terrorismo ha defendido la celebración de un referéndum en Euskadi, pero dentro de la ley, y el cambio de política penitenciaria en Euskadi, después de que ETA dejara de matar hace ya siete años y se disolviera recientemente. Su hartazgo de la política también tiene esta componente, explica. En su opinión, tras décadas de "diferentes violencias" la situación en Euskadi está un poco "estancada". "Si la situación no se cierra y se trabaja de manera adecuada a lo largo de los años la historia se puede repetir y eso me produciría muchísima desazón. Hay que trabajar con honestidad, respetando la ley, cambiándola y actualizándola", ha finalizado.

La excandidata a lehendakari asegura que sus compañeros de partido se van a enterar por los medios de comunicación de una decisión "que llevaba tiempo madurando". De este modo, ha manifestado que hay que ser honesta y "las personas que en su día nos votaron o humildemente me votaron tienen que saber que no voy a continuar". "Me quedo con la gran oportunidad de haber podido desempeñar un trabajo aprendiendo mucho de muchísimas personas expertas e intentando dar lo mejor de mí en este oficio de dedicarte a servir a los demás, que es lo que debiera ser", ha lamentado.