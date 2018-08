Vitoria contra las agresiones sexuales

No es no. Miles de personas han protestado al mediodía de este jueves en Vitoria, en el último día de sus fiestas patronales, por la agresión sexual sufrida la madrugada de ayer por una chica menor de edad. Un chico menor de edad fue detenido horas después por la Ertzaintza y la mañana de este jueves ha pasado disposición de la Fiscalía. Se trata de un menor extranjero no acompañado tutelado por la Diputación Foral de Álava en el centro Bideberria. Tras pasar la noche en dependencias policiales se encuentra a la espera de la decisión del juzgado de menores. No llevaba en Vitoria más de tres meses.

Otro hombre de 26 años fue detenido también el pasado miércoles por la Policía Local por pegar a su pareja en otro episodio de violencia machista. En este caso la mujer consiguió llamar a la policía y esperó escondida en su casa hasta la llegada de los agentes que detuvieron al varón. Esta misma mañana la Ertzaintza ha arrestado a un varón de 47 años, bajo la acusación de un delito de abusos sexuales. Siguió a dos mujeres a un bar y allí "ha abordado a una de ellas y le ha efectuado tocamientos" .

Y en San Sebastián ha sido detenido un hombre de 35 años, que cuenta con antecedentes policiales, acusado de hacer tocamientos de índole sexual a una mujer que se encontraba en compañía de su pareja en la Parte Vieja de la ciudad.

El hartazgo de los ciudadanos con este tipo de hechos ha lleva a miles de personas a responder con su presencia a la convocatoria del Ayuntamiento. Prácticamente las fiestas se han paralizado de forma temporal para denunciar estas agresiones. El Movimiento Feminista de Vitoria convocó ayer una manifestación desde la zona donde se ubican las txosnas, en el campus de la ciudad, hasta la Plaza de la Virgen Blanca, y en todos los actos festivos se mantuvo silencio durante cinco minutos tras los cuales se leyó un manifiesto de protesta. A la concentración de este mediodía se han sumado funcionarios municipales y forales y representantes políticos de la provincia. El alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran ha estado acompañado por varios miembros de su corporación.

Ante la inminencia de la Semana Grande de San Sebastián las autoridades han presentado hoy el lema en contra de las agresiones sexistas. "Si no hay sí, es no" es el elegido por el Ayuntamiento de San Sebastián, que este sábado dará luz verde a las fiestas con el lanzamiento del tradicional cañonazo. El alcalde donostiarra, Eneko Goia, y la concejala de Igualdad, Duñike Agirrezabalaga, acompañados por representantes de todos los grupos municipales, han presentado hoy esta iniciativa en una rueda de prensa en la que han guardado un minuto de silencio en rechazo a los abusos sexuales.