El pasado 5 de julio el National Health Service (NHS) británico cumplía 70 años, una buena excusa para revisar retrospectivamente los avances conseguidos, pero sobre todo para proyectar una agenda transformadora.

El NHS, de la mano de Aneurin Bevan, nace en 1948 como respuesta política e institucional que encuentra en la sanidad el principal anclaje social de cohesión y bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. El sistema sanitario universal, gratuito en el punto de atención y financiado con impuestos se convierte en garante del bienestar y el crecimiento económico. Como aquí, el apoyo popular al sistema se ha blindado por sus valores y principios: la universalidad y la equidad.

Durante este 2018 la sociedad británica ha puesto la reflexión sobre el futuro de su sistema sanitario en primera línea. Esto nos interpela a compartir diagnóstico y prospectiva también en nuestro sistema: heredero ideológico del NHS, que se enfrenta a retos sanitarios, sociales y financieros muy similares. En este sentido, hace pocas semanas Richard Horton, el editor de The Lancet, hacía unas interesantes declaraciones a The Guardian que me permito trasladar y declinar a nuestro entorno.

Su receta, plenamente exportable aquí, pasa por reforzar una atención primaria mucho más enfocada a la comunidad. Una actualización del modelo de atención primaria que en Cataluña hemos leído en clave de Estrategia Nacional que haga de la primaria el eje vertebrador del sistema sanitario. Una primaria con más recursos, distribuidos siendo sensibles a las necesidades socioeconómicas de la población; con más y nuevos perfiles de profesionales y que amplíe su perímetro de competencias y resolución más allá del equipo básico de cabecera (incorporando estructuralmente la rehabilitación, la salud mental o la nutrición, por ejemplo).

Como en el Reino Unido, en nuestro país la esperanza de vida puede ser ocho años menores dependiendo del municipio o incluso el barrio en el que vivas. Horton denuncia la excesiva retórica en los determinantes sociales de la salud frente a las pobres acciones efectivas en política sanitaria. Como en Cataluña estos dos últimos años, debe seguirse poniendo el acento en que la distribución de los recursos públicos sea sensible al nivel de pobreza, las condiciones de la vivienda y el hábitat, los niveles de educación o la atención a la crianza en ciertos colectivos.

La apuesta no retórica por un enfoque comunitario pasa también por una integración definitiva de los sistemas sociales y sanitarios, especialmente por lo que se refiere a la atención primaria y con una ordenación de los servicios sanitarios y sociales especializados. Para ello aun se requiere de la determinación y visión transformadora que hace 70 años Beveridge y Bevan tuvieron para diseñar, el primero, y operativizar, el segundo, la columna vertebral del Estado del Bienestar. Una valentía política que debe reivindicarse hoy en la integración social y sanitaria como nuevo paradigma del bienestar.

Como aquí, el NHS debe hacer frente en el corto plazo al reto de los profesionales que han sustentado con esfuerzo y erosión salarial los peores momentos del sistema. Más allá de la recuperación salarial, que también, Horton propone el debate de la formación de profesionales: adaptada a las necesidades asistenciales (especialidades), a la explotación máxima de las competencias profesionales (roles) o a la adaptación a las especificidades locales (distribución territorial).

Finalmente, el editor de The Lancet apuesta sin complejos, a lo que me sumo, por reconocer al Sistema Nacional de Salud como motor de crecimiento, un sector contra cíclico, que protege nuestra economía en tiempos difíciles, que refuerza la creación de riqueza, creador de ocupación formada, generador de cohesión social; aspectos básicos para un nuevo modelo productivo de una economía que de forma tímida empieza a remontar. El reparto presupuestario claramente debería favorecer las palancas de crecimiento y bienestar. Aviso a navegantes para la negociación de nuevos Presupuestos.

Revisando la agenda de debate de los 70 años del NHS británico, no cabe más que importar gran parte de su discusión basada en una necesaria visión transformadora y en una pragmática capacidad de implantación efectiva de las medidas de reforma. La primera necesita valentía política; la segunda, requiere como mínimo recuperar niveles presupuestarios propios de una de las principales palancas que están llamadas no solo a definir nuestro modelo social de bienestar, sino también nuestro modelo de producción económica.

David Elvira es economista y experto en gestión sanitaria.