Ocho asociaciones alegan que el proyecto de Cuatro Caminos incumple el plan general

“La operación urbanística se plantea en unos términos que, según nuestra valoración, no cumplen con los objetivos fijados por el plan general de ordenación urbana de 1997”, explica una portavoz de las entidades. “Además, cuando en 2014 [con el PP en el gobierno municipal] se hizo la modificación puntual del plan general, no se justificó el incremento de edificabilidad, que pasó de 39.896 metros a 62.510 metros sin una explicación válida”, añade.

Por este motivo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Ecologistas en Acción, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, Parque Sí en Chamberí, Salvemos Cuatro Caminos, la Asociación Vecinal Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán, Corazón Verde Chamberí y el Club de Debates Urbanos han presentado en el registro municipal tres paquetes de alegaciones sobre el plan parcial de las cocheras de Cuatro Caminos. En este ámbito, la cooperativa Residencial Metropolitan —que adquirió el espacio a Metro de Madrid— pretende levantar 443 viviendas en tres edificios y una zona verde para el barrio.

Uno de los elementos que más alegaciones ha motivado es el inmueble más alto proyectado, una torre de 31 pisos. “En la ficha del plan general se especifica que esa torre puede tener 20 alturas y ático. Sin embargo, la cooperativa hizo una consulta a la Comisión Local de Patrimonio sobre si podían llegar a 31 plantas y este organismo, que no tiene competencias para contravenir una condición vinculante del plan general, autorizó estos diez pisos de más. Nosotros calculamos que la torre tendrá unos 120 metros de altura, es decir, más alta que el Edificio España”, dice la representante.

Otra de las alegaciones presentadas se refiere a la futura zona verde del ámbito. “El nuevo edificio de las cocheras debería estar bajo rasante, pero el proyecto, tal y como está concebido, no cumple esa condición en casi ningún punto, porque como el terreno es descendente y la losa es horizontal, el punto de acceso por el sur tiene casi diez metros de desnivel, lo que provoca una rampa de casi 200 metros de desarrollo y una escalera que sube como si fuera un tercer piso. Supone una barrera para personas con problemas de movilidad”, explican.

Entre las ‘cochambreras’ y la ‘horrotorre’ El proyecto para levantar 443 viviendas en las cocheras de Cuatro Caminos ha supuesto un enfrentamiento inagotable en las redes sociales entre los cooperativistas, que pretenden construir sus pisos, y defensores del patrimonio, que quieren proteger el valor histórico de las primeras cocheras de metro de España. En esta batalla dialéctica, cada colectivo utiliza palabras con las que reafirmar sus posiciones. Así, para los cooperativistas, las cocheras están en mal estado, por lo que son unas cochambreras (de cochambre y cocheras), mientras que para los defensores del patrimonio, la torre de 31 pisos proyectada en el ámbito es una horrotorre (de horror y torre). Ambos términos se utilizan profusamente como etiquetas en Twitter.

Patrimonio histórico

“Consideramos que la Comisión Local de Patrimonio ha protegido elementos puntuales con una selección arbitraria. No se entiende que se protejan unos elementos y no se haga lo mismo con otros idénticos. Se percibe una gran arbitrariedad”, dice la portavoz. Las asociaciones exigen proteger el conjunto, proyectado por el arquitecto Antonio Palacios. Las entidades han realizado una campaña tanto en redes sociales como con mesas informativas para recoger alegaciones de vecinos y ciudadanos. Afirman haber recogido en torno a 1.000, que presentarán hoy, último día del plazo de información pública. “Esperamos que el Ayuntamiento estime los argumentos que damos, proteja los elementos de patrimonio histórico y paren la tramitación de este plan parcial”, dicen. “Si no, lo llevaremos a los tribunales”.

Una portavoz del Ayuntamiento de Madrid explica que el gobierno municipal “estudiará detenidamente todas las alegaciones una vez que termine el plazo”, es decir, a partir de mañana. “Cuando el Consistorio aprueba un plan parcial, tiene en cuenta todos los parámetros de normativa, accesibilidad… pero los periodos de información pública se ponen precisamente para incorporar más matices. Se requiere tiempo para estudiarlas todas”, añade esta portavoz. Así, podría suceder que se estime parcial o totalmente alguna de estas alegaciones. En cuanto a la ampliación del plazo de información pública, el Consistorio niega que se vaya a hacer.