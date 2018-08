Herido un turista por la agresión de un mantero en Barcelona

Un turista norteamericano resultó herido por la agresión de un mantero sobre las 21.50 horas del miércoles en la plaza de Catalunya de Barcelona, delante del conocido café Zurich, según han informado fuentes policiales. El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado que le consta una pelea entre un turista y un vendedor ambulante, que el turista fue trasladado a un centro hospitalario y que los Mossos y la Guardia Urbana han abierto una investigación.

Los Mossos d'Esquadra han informado de que el turista resultó herido a raíz de la agresión de los manteros cuando intercedía en una discusión entre visitantes y vendedores ambulantes. Unos hechos que se produjeron cuando otra turista recriminó a los vendedores que no podía pasar con su carrito de bebé por la presencia de artículos en venta sobre la acera. La policía catalana, que está haciendo las gestiones para encontrar al turista y que denuncie la agresión, ha indicado que desconoce el alcance de la agresión y que de momento no hay ningún detenido. El turista fue atendido en el lugar de los hechos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha confirmado que lo trasladó en estado menos grave al Hospital Clínic, de donde ya ha sido dado de alta, según los Mossos.

Esta versión contrasta con la del portavoz del sindicato CSIF en la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano. Según su versión, el turista estaba defendiendo a una mujer que estaba siendo increpada por vendedores del 'top manta' cuando otro mantero "le golpeó con la hebilla de un cinturón a modo de látigo" y "le cortó la femoral", con lo que le causó "una herida profunda de sangrado arterial de pronóstico desconocido".

La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona no ha tardado en pedir explicaciones sobre los hechos a la alcaldesa Ada Colau. El líder del PP en el consistorio, Alberto Fernández Díaz, ha lamentado “que Colau silencie estos hechos” y ha reclamado a la alcaldesa que se persone como acusación particular y "cese su permisividad con los manteros". Por parte de Ciutadans, Carina Mejías ha afirmado en un mensaje en las redes sociales: "La permisividad de Colau con los manteros es insostenible. Pese a las reiteradas denuncias de la oposición y comerciantes siguen sin hacer nada y la situación se agrava cada día. Las agresiones a urbanos y turistas no pueden quedar impunes".

Desde el PSC, el presidente del grupo municipal, Jaume Collboni ha exigido "explicaciones inmediatas al gobierno de la alcaldesa Ada Colau sobre los hechos". "El PSC ha denunciado reiteradamente que el centro de Barcelona, y en especial Ciutat Vella, están fuera de control. Exigimos saber el número de efectivos de la Guardia Urbana que están patrullando durante el mes de agosto", ha manifestado, y ha acusado a Colau de "actuar de forma acomplejada en materia de seguridad". El líder de ERC en el consistorio, Alfred Bosch, también ha expresado en Twitter: "Condeno la agresión y espero una rápida recuperación del herido. Exigimos que se actúe porque hasta la fecha el gobierno Colau solo ha generado más conflictividad derivada del Top Manta".