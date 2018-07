Penguin Random House juega fuerte con el catalán

En todo 2017, se editaron seis audiolibros en catalán. Esa media docena es la que tiene prevista publicar, en un solo curso, Rosa dels Vents. La iniciativa arrancará en marzo. El título escogido para estrenar la colección será Els coloms de la Boqueria, de Jordi Basté y Marc Artigau. La tentación de que el popular periodista y locutor de RAC-1 ponga voz a su propia narración es alta, pero no parece probable. Desde Rosa dels Vents no quieren entrar en detalles ante un proceso lento y costoso de producción, factores que no ayudan al desarrollo del audiolibro. “A diferencia de cuando se planteó hace unas décadas, la posibilidad hoy de escuchar un libro en una variedad grande de aparatos aumenta su capacidad de hacerlo realmente compatible con otras tareas; el sistema ahora puede triunfar y el catalán debe estar ahí”, afirma la editora Núria Tey.