El ‘milagro’ de La Setmana del Llibre

La Setmana del Llibre en Català se ha convertido en el mayor evento del sector editorial en lengua catalana tras Sant Jordi. Ha sido una exitosa mutación consolidada en los últimos cinco años, cimentada en la estabilidad de una ubicación difícilmente mejorable (la Avenida de la Catedral de Barcelona, que, por el momento, el Consistorio “ya no se cuestiona”, según los organizadores), su estrategia para convertirse en la cita obligada de la rentréeliteraria y en las medidas que lenta, pero inexorablemente, van haciendo evolucionarla hacia el formato de un salón con vertiente profesional. Pero La Setmana empieza a tocar techo, como demuestran las cifras de su 36ª edición, que tendrá lugar del 7 al 16 de septiembre próximos: los módulos no pueden pasar ya de los 62 y las actividades será 265, casi las mismas que en 2017. No cabe ni una aguja más. Aún así, la organización ha obrado un último milagro y se citarán 204 expositores, un 25% más que el año anterior (163). La clave: cada libro sólo podrá encontrarse en un estand.

“Una de las bases de contratación, que hasta ahora no había necesidad de aplicar, era que los módulos han de representar como mínimo a un sello editorial y éste no puede estar en más de un módulo; así, los puestos de librerías generalistas sólo pueden tener determinados sellos, no habrá el mismo libro en todos; con eso aumentamos la participación y la diversidad temática y de títulos”, asegura Joan Sala, presidente de La Setmana y vicepresidente de Editors.Cat, nueva denominación de la histórica Associació d’Editors en Llengua Catalana, entidad organizadora del evento y que anteayer recibió la Creu de Sant Jordi por sus 40 años de vida.

La aplicación “experimental” de esa normativa, que además aumentará la presencia de títulos de fondo editorial (enlazando así con la filosofía fundacional de la Setmana) se traducirá en la presencia de 183 editoriales, 11 librerías, dos distribuidoras y siete instituciones. Sus propuestas comportarán la presencia de unos 200 autores, en buena parte para firmar ejemplares de las 250 novedades (un 20%, de infantil y juvenil) que se pondrán a la venta esos días, ratificando así el buscado papel de la Setmana como trampolín de la rentrée literaria en catalán, algo que el sector, finalmente, ya se ha tomado en serio.

Guillem Terribas, primer librero premio Trajectòria El incansable activismo y los 36 años de oficio son las razones que llevaron al jurado del premio Trajectòria, que concede la Setmana del Llibre en Català, a reconocer, por vez primera en sus 22 años, a un librero. Se trata de Guillem Terribas (Salt, 1951), durante 36 años gerente y alma de la Llibreria 22 de Girona. Terribas recibirá (jueves, 13) como premio una obra gráfica única de Frederic Amat: cuatro líneas de una especie de letra e enlazada de color amarillo, que puede evocar el lazo que simboliza la petición de libertad de los presos catalanes. También pisarán los 1.750 metros cuadrados de la feria autores que tendrán novedades, como Sergi Pàmies, Joan Margarit o Gemma Lienas. La autora nigeriana Ayobani Adebayo y la ilustradora de EE.UU. Sarah Andersen serán las autoras invitadas especiales.

También tocará techo el número de editores y agentes literarios que el Institut Ramon Llull (IRL) invitará esos días, en una iniciativa que estrenó el año pasado de desviar hacia la Setmana una iniciativa que realiza desde hace siete años. Esta vez serán 18 los profesionales invitados (dos más que en 2017, que representan a 13 agencias literarias y 28 sellos de 16 países), mayormente del área mediterránea y casi la mitad vinculados a la edición infantil y juvenil.

Presupuesto de 450.000 euros

Es la mayor delegación del ámbito del libro que ha promovido el IRL hasta ahora, “pero es nuestro tope para ser efectivos; se trata de mostrar eficazmente el músculo y la vitalidad del sector editorial catalán”, asegura el director del IRL, Manuel Forcano. La delegación mantendrá cerca de 400 reuniones con 41 agencias y sellos editoriales catalanes, con la vecina sede del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) como cuartel general. Forcano cifra en un centenar las obras en catalán que el IRL ha ayudado a traducir a otras lenguas. Una parte de ellas podrán encontrarse en la Setmana en su estand-librería de traducciones, que este año gestionará la librería Jaimes; por vez primera, se ha invitado oficialmente a los cónsules a visitarla.

En su afán de ir completando su oferta, la feria, con un presupuesto de 450.000 euros (55% aportados por Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de Barcelona), estrenará la Nit de la Setmana (viernes,14), con las paradas abiertas hasta las 12 de la noche, con una propuesta interactiva del artista plástico Tom Carr (que permitirá fotografiar a los asistentes leyendo y jugar luego en un símil de sombras chinas digitales) y escritores recitando fragmentos de obras.

Otra nueva iniciativa, vinculada a la preocupación de los organizadores por estimular la lectura infantil y juvenil, pasará por regalar una particular biblioteca de cartón en forma de casa para que los pequeños construyan su primera biblioteca personal a todos aquellos que compren libros por valor de 50 euros.