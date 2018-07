Uber y Cabify vuelven a operar en Barcelona tras la huelga de taxis

Los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) vuelven a operar este viernes en Barcelona después de los dos días de huelga de taxis, que protestaban por la decisión judicial de no limitar la actividad de empresas como Uber o Cabify. Desde Unauto VTC, a través de un comunicado, el sector de los VTC ha acusado de "ceder al chantaje del taxi" al Ayuntamiento de Barcelona y al Ministerio de Fomento,"que inexplicablemente retiró ayer la petición de medidas cautelares sobre el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para restringir el número de licencias VTC en Barcelona".

En la nota informativa, Unauto refleja que este jueves "fue uno de los días más duros de la historia del sector de las VTC en España. Por primera vez en 30 años, nos vimos obligados a suspender nuestro servicio a causa de los ataques violentos perpetrados por grupos organizados durante la reciente huelga del taxi en Barcelona".

Unauto VTC sostiene que "el servicio prestado por las VTC en Barcelona y en el resto de ciudades de España es plenamente legal" y subraya que "las ciudades no pertenecen a ningún colectivo, por mucha capacidad de presión que tenga". "No es de recibo que las autoridades pierdan el control de la calle y que un grupo de violentos decida quien puede y quién no puede trabajar y cómo y cuándo pueden moverse los ciudadanos".

El sector del taxi de Barcelona, ha protestado con un paro de 48 horas entre el miércoles y el jueves contra la suspensión cautelar del reglamento que, impulsada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pretendía reducir a la mitad las 800 licencias de coche con conductor (VTC) que hay en el área de Barcelona. Unauto considera que "AMB no tiene competencias para aprobar" esa suspensión. La proporción que estipulaba la ley marcaba como criterio de adjudicación que, por cada VTC, debía haber al menos 30 licencias de taxi. Entre 2009 y 2015, sin embargo, el sector se liberalizó, y la demanda de licencias rompió la proporción. Ahora, en el área de Barcelona hay 10.522 licencias de taxi y cerca de 800 autorizaciones VTC. En 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a establecer la misma proporción, 1/30. Esta decisión bloqueó en los tribunales 20.000 licencias VTC en España y 3.000 solo en Cataluña, unas licencias que poco a poco las empresas que gestionan VTC van ganando en los tribunales.