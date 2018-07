Glòria Marcos deja EU tras 32 años de militancia por diferencias con la dirección

La ex coordinadora general de EU Glòria Marcos ha presentado este miércoles la baja de la formación, tras 32 años de militancia, por no compartir el modelo "centralizador, jacobino y vertical" que ha implantado la nueva dirección de IU, que además "ha diluido" la formación en Podemos.

Marcos ha explicado que el detonante ha sido la no renovación de una asesora en la Diputación de València que estaba de baja por enfermedad, algo "totalmente inadmisible" en una formación de izquierdas.

La histórica de EU ha explicado visiblemente emocionada, entre lágrimas, los motivos que le han llevado a presentar la baja de militancia en una rueda de prensa que finalmente ha podido dar de pie en la sede del partido ya que hasta media hora antes de la convocatoria se lo habían prohibido. A partir de ahora ha anunciado que como "mujer política" que es seguirá trabajando por cuestiones sociales.

"Cada vez hay más cosas que no comparto, y entiendo que este proyecto no me representa", ha indicado la que fuera coordinadora de EUPV entre 2003 y 2009, quien ha asegurado que no le ha pedido a nadie que le acompañe en su marcha, pues entiende que "también se lucha desde dentro".

Marcos ha alertado de en que la asamblea de IU del pasado 14 julio se modificaron los estatutos y por tanto el modelo organizativo del partido, lo que supone la "disolución y la progresiva pérdida de identidad" de IU y EU, que se "diluye" en una estructura sin control político interno ni democracia participativa.

Marcos fue coordinadora de EU desde diciembre de 2003, cuando pasó a sustituir a Joan Ribó y se convirtió entonces en la primera mujer en liderar esta formación de izquierdas. En 2007 fue la primera mujer en optar a la presidencia de la Generalitat, como candidata de la coalición Compromís pel País Valencià.

La exdirigente dejó las Cortes Valencianas en 2009, después de perder la portavocía de su grupo, Rebunció a su acta y la sustituyó la nueva coordinadora del partido, Marga Sanz. Ha pertenecido al Consell Valencià de Cultura (CVC) hasta el pasado mes de junio, en que se renovó su composición y Marcos quedó fuera.