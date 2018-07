Esquerra ganaría las elecciones de forma holgada, según el CEO

Manifestación en Barcelona para pedir la libertad de los políticos presos. En vídeo, declaraciones de Roger Torrent, presidente del Parlament, sobre la situación política actual de Cataluña. Albert Garcia FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: EFE

El barómetro del Centro de Estudios de la Generalitat (CEO) ha arrojado que Esquerra Republicana ganaría ahora las elecciones de forma holgada en detrimento de Ciudadanos, que perdería su condición de primera fuerza política. El sondeo, realizado entre el 23 de junio y el 14 de julio entre un universo de 1.500 personas, revela que el independentismo, que suma actualmente 70 escaños, revalidaría la mayoría absoluta con una horquilla de entre 70 y 76 escaños. La muestra recoge la tendencia al alza de la CUP -que pasaría de 4 a entre 8 y 10 diputados- y la caída de Junts per Catalunya, que descendería de 34 a entre 27 y 29.

Los republicanos, que, con 32 escaños, fueron terceros en las elecciones del pasado 21 de diciembre, darían un salto hasta alcanzar los 37 o 38 diputados. Por contra, el partido de Inés Arrimadas pasaría de 36 a 30. Los socialistas registrarían una ligera mejoría al pasar de 17 a entre 19 y 21 y los comunes prácticamente se mantienen: pasan de 8 a entre 8 y 10. El PP, que cuenta con cuatro escaños, podría perder un diputado.

La línea al alza de Esquerra no solo se reflejaría en unas elecciones autonómicas. En unos comicios generales, los republicanos obtendrían entre 13 y 14 escaños y desplazarían a En Comú Podem, ganadora en 2016 y que se quedaría con 9. El PDeCAT y Junts per Catalunya se quedarían con entre 7 y 8, repitiendo sus resultados. La predicción en este apartado muestran como el procés provoca un terremoto en los comicios autonómicos pero no así en las generales donde la correlación de fuerzas se mantiene más estable: el PSC, pese a subir dos escaños, -de 7 a 9- seguiría siendo cuarta fuerza; Ciudadanos, pasaría de sexta a quinta posición –de 5 a 6 escaños- y el PP, en caída libre, se dejaría por el camino cuatro diputados: de 6 a 2.

El sondeo revela que un 46,7% de los encuestados se ha mostrado votan a favor de que Cataluña se convierta en un estado independiente frente al 44,9%. El sí ganó en la encuesta de abril pero la diferencia se ha estrechado en tres puntos: los partidarios del estado independiente han descendido en (1,3%) mientras los que lo rechazan se han incrementado en un 1,2%.