El movimiento #QuieroCorredor reivindica en Castellón ancho internacional y un AVE real

Cristina Vázquez, Valencia

El exministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, ha defendido en Valencia la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy respecto a los corredores transeuropeos de transporte. De la Serna ha insistido en que Fomento incluyó en su última propuesta a la Comisión Europea el corredor Cantábrico-Mediterráneo pero fue una decisión del Ejecutivo comunitario no incluirla en el último borrador. El político del PP ha criticado con dureza al presidente valenciano Ximo Puig y al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, por "mentir" y responsabilizarles de no haber hecho sus deberes.

De la Serna, quien ha participado este mediodía en Valencia en un acto con militantes del PP en favor de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que existen cartas remitidas a la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, donde el Gobierno español [del PP] "menciona explícitamente el eje Sagun-Teruel-Zaragoza; como también se pidió el Orense-Zamora", que según el exministro, la CE tampoco aceptó.

Según el político, cuando la CE se replanteó el mapa de redes de transporte transeuropeas "lo incluimos todo, todo", ha declarado. "Fue la CE, por tanto, no se puede responsabilizar al Gobierno de Rajoy de una decisión de la Comisión", ha subrayado, para luego añadir: "Puedo entender que una persona manifieste su pesar porque no se incluyera el corredor pero no la mentira", ha criticado.

De la Serna reconoce la importancia de que el corredor se incluya en los mapas y en los programas de financiación de la UE, aunque ha recordado que el eje Sagut-Teruel-Zaragoza cuenta con 350 millones de euros ya de presupuesto y tiene fecha de finalización: 2021.