Oltra pide a Sánchez decisiones para avanzar en la igualdad entre territorios

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha defendido este viernes el diálogo entre el Gobierno español y el catalán pero acto seguido ha precisado que no debe haber "privilegios para personas ni territorios" en España, y ha pedido al Ejecutivo de Sánchez decisiones para avanzar en la igualdad entre territorios en alusión a la reforma del modelo de financiación autonómica.

Tras el pleno de los viernes, Oltra se ha referido así, a preguntas de los periodistas, al trato del Ejecutivo de Pedro Sánchez a unas y otras comunidades autónomas españolas. El anunció del presidente Pedro Sánchez de que la reforma del modelo de financiación autonómica, que penaliza a los valencianos, se retrasaba hasta la siguiente legislatura cayó como una bomba en el Consell que preside el socialista Ximo Puig dado el énfasis que esta comunidad autónoma había puesto en el cambio de modelo.

Además, la petición del Gobierno presidido por Quim Torra para que el Gabinete de Sánchez retire el veto a leyes recurridas por el Gobierno del PP o el déficit de inversión en infraestructuras se observa con atención desde la instituciones públicas valencianas, que también tienen un puñado de leyes autonómicas recurridas por el anterior Ejecutivo central -función social de la vivienda, la de sanidad universal, la del taxi y otras más-, y también se sienten agraviadas por la falta de inversión estatal.

"Hace falta construir un Estado español de derechos, equidad y sin privilegios", ha añadido la vicepresidenta valenciana. "La voluntad de este Consell es que nos traten con igualdad. No queremos ser siempre los últimos de la cola porque España se rompe por los presupuestos generales del Estado, cuando recibimos menos. Y se rompe por mantener un sistema de financiación autonómica que no es constitucional porque no garantiza la igualdad entre españoles", ha subrayado.

Oltra ha dado la bienvenida al diálogo, -"siempre hace falta", ha manifestado, "pero también decimos que ya no tenemos mucho tiempo y se deben tomar decisiones para avanzar en la igualdad de los territorios", ha concluido tras confirmar que todavía no hay fecha prevista para la reunión entre Sánchez y el presidente valenciano, Ximo Puig.

Por otro lado, el pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, que pretende adecuar el sistema de servicios sociales a las necesidades de la ciudadanía y les da la consideración de servicios esenciales y de interés general, lo que permita "blindarlos y garantizarlos".

Según ha explicado la portavoz y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ese proyecto de ley transforma la "concepción asistencialista propia de visiones caritativas de las antiguas políticas sociales" en una visión "moderna de derecho subjetivo y alcance universal" en la que esos derechos fundamentales no dependan de si hay más o menos presupuesto en un determinado ejercicio.