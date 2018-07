La itinerante Despensa de Madrid

Anís de Chinchón, carne de la Sierra, vinos con denominación de origen, aceitunas de Campo Real... Las alacenas madrileñas están surtidas de productos variados y de calidad. Pero a menudo se comercializan en la capital y pierden visibilidad en el resto de la región. Para paliar esto, la Comunidad puso en marcha en 2014 La Despensa de Madrid, un mercado de alimentos itinerante y anual que arrancó el pasado 6 de junio en El Escorial y que cuenta con 15 carpas donde participan 72 empresas madrileñas que recorrerán 20 municipios turnándose cada fin de semana de 10.30 a 15.00 hasta el 27 de octubre. El objetivo: mostrar y animar a los ciudadanos a consumir productos de proximidad y dinamizar la economía de las zonas rurales.

"Parece que solo hay asfalto y coches pero tenemos una oferta muy variada, carnes, cervezas, lácteos... Madrid tiene mucho campo y hay que animar a los ciudadanos a consumir productos de proximidad", señala Tamar Álvarez, jefa del área de promoción agroalimentaria de la Comunidad de Madrid. De hecho, según datos de la administración, el sector primario y la industria alimentaria generan 20.081 empleos directos y otros 80.000 indirectos y las exportaciones de alimentos alcanzaron en 2017 los 1.523 millones de euros, el 0,77% más que el año anterior, la cifra más alta desde que se tienen registros. La Despensa de los Alimentos estará hoy en Galapagar y en las próximas semanas se desplazará a municipios como Guadarrama, Majadahonda o Valdilecha. El importe destinado al contrato para el montaje y organización ha sido de 104.665 euros.

Entre los participantes debuta la panadería Leon the Baker, especializada en productos sin gluten, huevo o lactosa: "La feria supone llegar a más público y a zonas de Madrid a los que no llegaríamos porque no tenemos medios. A partir de ahí nos conocen, nos recomiendan y pueden seguir comprando a través de nuestras web", señala el panadero y propietario Juan Cardenal. El establecimiento es uno de los 16 que participan en la feria con la marca de garantía M Producto Certificado, que puso en marcha la Comunidad en 2014 para promocionar productos regionales. Desde su creación 484 empresas y 3.528 productos han sido distinguidos ya con este sello, aunque Cardenal echa de menos "publicitar más e informar al consumidor final" sobre esta marca.

La jefa del área de promoción agroalimentaria de la Comunidad Álvarez certifica que el sector agroalimentario es "muy importante" ya que "ha crecido mucho": "Tras la crisis mucho se ha vuelto a las producciones primares y a poner en marcha cultivos que estaban abandonados. Especialmente las industrias del queso y las cervezas artesanas, que han tenido un crecimiento exponencial".

En representación al mundo del queso, Lucía Sáez, propietaria junto a Pedro Henares, de la Quesería Jaramera reconoce la "dificultad" de los comienzos de un proyecto que en este caso tiene un año de edad. "Para nosotros la feria supone darnos a conocer en municipios que nos resultan inaccesibles", explica Sáez. Para los queseros, ubicadas en Torremocha de Jarama y que elaboran y comercializan quesos de leche de oveja con cuajo vegetal es interesante que los asistentes a la feria "se den un capricho que innoven en los sabores que introduce en la mesa".