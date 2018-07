Fepime cree que si el SOC no se reforma “no tiene ninguna utilidad”

La presidenta de Fepime Catalunya, Maria Helena de Felipe, le ha pedido este miércoles al Govern una reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) para que le resulte útil a su organización en la búsqueda del personal cualificado que necesitan las pymes: "O se reforma totalmente o para nosotros ya puede desaparecer". De Felipe ha insistido en rueda de prensa que, si no se introducen cambios en el SOC, para la patronal este instrumento "no tiene ninguna utilidad", y ha criticado que absorbe muchos recursos del presupuesto de la Generalitat -la dotación de 2017 es de 386 millones de euros-, que ha señalado que se podrían dedicar a políticas más efectivas para las empresas.

De Felipe ha detallado que así se lo manifestó la patronal al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el encuentro que las patronales Fomento del Trabajo, Pimec y Fepime tuvieron con él el pasado 18 de junio, y que Torra se mostró sorprendido y "tomó nota" de la petición, que fue compartida con las demás organizaciones presentes en el encuentro.

Sobre la programación del SOC prevista para este 2018, que fue aprobada la semana pasada, De Felipe ha indicado que es continuista con las anteriores y ha expuesto que el organismo debe introducir la importancia de formar a profesionales, sobre todo, en los procesos digitales.

"No nos da las soluciones que necesitamos las compañías. No estamos formando a personal cualificado y el mercado no tiene estos profesionales, por lo que no podemos salir hacia delante", ha razonado la presidenta. Ha alertado de que esta reforma ya "llega tarde", retraso que ha cuantificado en unos cuatro o cinco años, pero que es necesario remediarlo lo antes posible.

Por su parte, el secretario general de Fepime Catalunya, César Sánchez, ha apuntado a que el SOC tiene unos índices de colocación cada vez "más bajos", puesto que los ciudadanos optan por otras vías para encontrar trabajo, y que las políticas activas de empleo que propone están alejadas de las necesidades empresariales. La intermediación directa de empleo -las ofertas que empresarios confían al SOC para que seleccionen a candidatos entre las personas en situación de desempleo- ha caído un 72% en diez años.

Esta petición se ha enmarcado en la presentación de las conclusiones del Segundo Informe de la Situación Económica y Laboral de la Pyme en Catalunya que la patronal ha elaborado, entre las que ha destacado la "preocupación" de estas compañías por la falta de mano de obra cualificada para sus plantillas y la afectación que ésta tiene a su desarrollo empresarial.

El estudio remarca que la brecha digital continúa aumentando y que las pymes están muy atrasadas en relación con las grandes empresas en la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, destaca que las pymes tienen una disposición menor de personal especializado en el uso de estas tecnologías, que se sitúa cerca del 3,43% en las micro empresas, mientras que en las grandes empresas es del 73,03%.