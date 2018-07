Movilización para impedir una subasta de pisos sin herederos

El vicepresidente y consejero de economía y hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado esta mañana que la administración autonómica invertirá en la compra de vivienda destinada al alquiler social el dinero que obtengan de la venta de 13 viviendas, un párking, un local y un estudio -incluidos en los 46 inmuebles sin herederos- que se subastarán el próximo jueves. Una afirmación que no convence a las decenas de entidades que se han constituido bajo la plataforma Aturem la Subhasta. Medio centenar de activistas de la entidad se han concentrado frente a la Generalitat para exigir que se suspenda la subasta múltiple. “Pedimos que los 47 inmuebles que se subastarán se destinen al alquiler social dada la situación de emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona. Además, exigimos a la Generalitat que destine dinero en construir vivienda pública”, defendió ayer la portavoz de la plataforma, Barbara Roch.

La plataforma llamó ayer a la movilización los días 4 y 5 de julio para impedir que se lleve a cabo la subasta de los inmuebles, en l’Hospitalet de Llobregat, al considerar que la mayoría de los licitadores que acudirán a la misma son “fondos inversores o buitres”.

Aturem la Subhasta se reunió el pasado viernes 29 de junio con representantes de la Generalitat después de que consiguieran que la administración autonómica retirara de la subasta el edificio de la calle Llibreria 16. Martí Cuso, miembro de la organización Resistim al Gòtic, junto con Antonio Peligros, el dueño del Mesón del Café -el negoció que hay en los bajos del citado número- informaron esta mañana que el motivo por el que se ha retirado este edificio es por la presión vecinal y por la existencia de un "negocio emblemático". En la reunión que duró “5 minutos”, según Roch, la Generalitat anuncio que no tenía intención de frenar la subasta del jueves. “Ponen como excusa que los pisos no están acondicionados para ser habitables y que los solares no son edificables, no podemos permitir esta especulación de viviendas que son de todos nosotros”, explicó la portavoz.

La plataforma ha asegurado que el jueves paralizarán la subasta. Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mantenido esta mañana en una entrevista en Els Matins de TV3 que la administración autonómica esta “comprometida con que haya más vivienda pública, preferimos 30 pisos a disposición de la ciudadanía que no 13 viviendas que llevan cerradas desde hace mucho tiempo”.

Por su parte, tras presentar el barómetro semestral, que sitúa el acceso a la vivienda como segundo problema para los barceloneses, el portavoz del gobierno municipal, Gerardo Piarello, ha pedido a la Generalitat que no subaste viviendas intestadas: "Le pedimos que estos pisos se destinen a reforzar el parque público y social, no nos podemos permitir que sean privatizadas".