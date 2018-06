La policía denuncia falta de agentes en la primera noche de las fiestas del Orgullo

La primera noche de las fiestas del Madrid Orgullo (MADO), que se celebra hasta el próximo 8 de julio, ha constatado la falta de policías municipales para vigilar y controlar a los miles de personas que se divertían en el barrio de Chueca. Así lo han denunciado algunos mandos y sindicatos del cuerpo, que se han quejado de la falta de planificación de la dirección. Los funcionarios que estaban de servicio tuvieron que pedir refuerzo a compañeros destinados a otros servicios e incluso se planteó la necesidad de que acudiera la Policía Nacional.

Un comunicado de la emisora de la Policía Municipal recoge cómo los agentes destinados en Chueca dicen a los mandos de guardia que la ambulancia del Samur que va a entrar a atender a un joven herido lo haga en dirección prohibida por la calle del Barquillo, ante la imposibilidad de acceder por el resto de calles. Parte de ellas estaban cortadas por obras. El joven sufrió una herida superficial por debajo de una oreja. Fue trasladado al hospital Gregorio Marañón.

Los policías denuncian que solo había cuatro o seis agentes destinados a las plazas de Chueca y del Rey (frente al Ministerio de Cultura) para atender a más de 3.000 personas que hacían botellón. En el comunicado de la emisora, los agentes reconocen que es "imposible actuar" y que hay "un elevado sonido musical" con altavoces distribuidos por la plaza. "No somos patrullas suficientes para intervenir en la plaza ni tenemos los medios apropiados. A ver si puede avisar al jefe de guardia y a efectivos que puedan controlar esto o bien avisar a Policía Nacional", detalla un funcionario. "Imposible actuar aquí, con las personas que somos. Está todo lleno de gente bajo la influencia de la ingesta de alcohol y quizás de algo más", añade otro a través de la emisora.

Según denuncian los agentes, cada tres minutos se les acercaba alguna persona a la que habían robado o pegado, además de intoxicaciones etílicas. "A los compañeros se les caía la cara de vergüenza porque no podían hacer nada y ciudadanos quejándose", protestan los afectados. Los funcionarios también aseguran que se produjeron al menos dos avalanchas en las plazas, sin que pudieran actuar por falta de medios y efectivos. "Menudo descontrol... Y eso que es el primer día gordo del Orgullo. Ni un solo dispositivo para las fiestas. Mañana se va a liar como no haya más policía y el fin de semana que viene, que es lo grande de verdad ni me lo quiero imaginar, si hay este descontrol con esta afluencia. Y la seguridad está garantizada. ¿La de quién? La de la gente que había allí desde luego no, y la de los policías menos", añadían los funcionarios.

Los policías desplazados pidieron el refuerzo de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS, especie de antidisturbios del cuerpo), pero estos no pudieron acceder ya que estaban en otros servicios. Madrid registró anoche cuatro conciertos: Operación Triunfo en el estadio Santiago Bernabéu, el Download en la Caja Mágica, Pablo Alborán en el Palacio de Deportes y el último en la plaza de Colón.

La plaza del Rey, tras el botellón de esta pasada madrugada.

El sindicato CSIT-UP ha denunciado la falta de planificación y la peligrosidad que supone esta situación para los agentes destinados en Chueca. "Estamos alarmados por la situación que sucediendo con los compañeros, por falta de conciliación familiar y la eliminación de descansos y prolongaciones de jornada, en la que los agentes se encuentran exhaustos. El Ayuntamiento parece que no es consciente y aún así sigue con esas imposiciones. Esto cada vez más parece un cuerpo militarizado", ha criticado el secretario del sindicato José Francisco Horcajo.

Los policías ya denunciaron el pasado jueves que no había agentes suficientes para garantizar la seguridad de las fiestas del MADO. Empapelaron las calles de Chueca.

Este periódico ha intentado recabar, sin éxito hasta el momento, la versión del Ayuntamiento de Madrid de lo ocurrido anoche en Chueca. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, ha defendido en las últimas semanas que la seguridad del MADO estaba garantizada y que confiaba en la profesionalidad y eficacia de la Policía Municipal.