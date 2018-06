Los sindicatos policiales piden que los agentes no hagan horas extras durante el Orgullo Gay

Las protestas de la Policía Municipal de Madrid se están radicalizando por momentos. Los agentes de la capital han iniciado una ofensiva contra el equipo de gobierno municipal. Durante las últimas noches han colocado pegatinas sobre sus protestas y han hecho pintadas por toda la ciudad, en las que denuncian el abandono por parte del concejal de Seguridad, Javier Barbero. El último desaire que han sufrido los sindicatos es la suspensión de la reunión que tenía prevista con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Por ello, mantienen su llamamiento a no apuntarse voluntarios a los servicios extraordinarios del Orgullo Gay. El Consistorio mantiene que está garantizada la seguridad de los madrileños, ya que se suspenderán las libranzas.

Los cinco sindicatos policiales fueron citados ayer con carácter urgente a las once de la mañana para retomar las negociaciones rotas el pasado lunes. Los representantes de los agentes acudieron a la cita. Allí se toparon con la sorpresa que los responsables políticos de la Policía Municipal (6.100 agentes) tan solo quería tratar la reducción de la jornada laboral de la noche. Los sindicalistas afirman que sufrieron presiones para que firmaran esta parte del futuro convenio colectivo. Ante su negativa, les anunciaron que suspendían la reunión con Carmena, que estaba fijada para el próximo 20 de junio. Argumentaron que había un problema de agenda y que la alcaldesa no tenía hueco ese día.

Los sindicalistas montaron en cólera por “la tomadura de pelo” a la que les somete a diario Javier Barbero y todo su equipo. “Ante la postura radical de los representantes de la Administración, no entrando en dialogar sobre nuestras demandas, nos ha obligado a levantarnos de la misma”, recogieron en un comunicado. Los representantes sindicales pidieron a los policías que “mantengan la presión del conflicto”, sobre todo tras la suspensión de la reunión con la alcaldesa. También hicieron un llamamiento a los agentes para que sean “muy escrupulosos” en su trabajo y evitar así que sus acciones reivindicativas terminen en expedientes disciplinarios.

Pegatinas y pintadas

Los agentes han utilizado las noches para llenar la ciudad de pegatinas contra el equipo de Manuela Carmena. Han colocado carteles en paradas de autobús, en las entradas de las estaciones de metro y en cualquier lugar destacado, como en las pantallas de los parquímetros. En ellas se lee “policías bajo mínimos, Madrid sin seguridad”. La exposición de 80 meninas que está repartida por la ciudad también ha recibido algunas pegatinas.

Los agentes han realizado numerosas pintadas en edificios públicos (centros culturales, entre otros) con lemas como “Policía Municipal en conflicto, Madrid sin policías, basta ya de recortes”, “policías en lucha” o “convenio digno, ya”. Además, han colocado pancartas en algunos puentes y han llegado a colgar hasta un muñeco que simboliza a un agente con el uniforme antiguo de un semáforo.

Pintadas en una estación de metro de la capital.

Todo este caldo de cultivo se da a menos de tres semanas de que se celebre el patrón del cuerpo, el próximo 24 de junio (día de san Juan). Los policías han recibido la petición de sus sindicatos de que no se apunte nadie de manera voluntaria a los servicios especiales del Orgullo Gay, que se celebra del 28 de junio al 7 de julio. Es el principal escaparate de la ciudad en este mes. Al desfile-manifestación acude un millón de personas, por lo que requiere varios centenares de agentes para protegerlo. Algunas unidades como la de Centro Norte (donde recae el grueso de las celebraciones) ya ha remitido un correo electrónico a la dirección de la Policía Municipal en la que anuncia que ningún agente se ha apuntado de manera voluntaria a cubrir estos actos.

Tomadura de pelo

“Al final sino salen voluntarios, nos obligarán y tendremos que ir por decreto, pero desde luego hasta ahora no hay ninguna intención de ir de forma voluntaria”, explica el secretario general de la Unión de Policía Municipal (UPM), Jaime Johnson. “La gente se lo está tomando en serio y no se está apuntando porque están viendo que nos están tomando el pelo y que la policía no les interesa”, protestaba el presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón.

Uno de los que mostró un gran enfado ayer por la situación de las negociaciones fue el secretario general del Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM, el mayoritario del cuerpo con más de 3.000 agentes), Francisco Torres: “Hay muchas cosas que tratar antes que cerrar el tema de la noche. No estamos dispuestos a aceptar presiones ni amenazas, por lo que seguimos con el conflicto colectivo”.

Tanto Manuela Carmena como Javier Babero han afirmado durante la última semana que no habrá problemas para garantizar la seguridad de todos los actos que se celebren en la ciudad, en especial durante el Orgullo Gay. El edil de Seguridad mantiene que al final se dispondrá de los agentes necesarios para todos los actos. La oposición, en especial el PP y Ciudadanos, han protestado por “el maltrato” a que somete el equipo de gobierno a los policías municipales, al no tener en cuenta sus reivindicaciones. También les han acusado de no importarles la seguridad de los madrileños.

Barbero les ha respondido que es “una irresponsabilidad añadida” hacer acusaciones y sembrar la duda sobre de habrá pocos agentes para proteger a los ciudadanos. El edil afirmó que asistirá con su familia y sus amigos al Orgullo Gay como muestra de que tiene “una percepción magnífica de la seguridad de Madrid”.