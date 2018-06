El alcalde de Badalona incorpora al edil de Units per Avançar a su gobierno

Álex Pastor, alcalde de Badalona, ha presentado este lunes al mediodía la composición de su gabinete, que ha dividido en tres grandes áreas para gestionar las 19 regidurías del Consistorio. El grupo socialista cuenta únicamente con tres concejales de los 27 que tiene el Pleno y ha incorporado al gabinete municipal a Jordi Subirana, edil de Units per Avançar. El partido democristiano, heredero de la extinta Unió Democràtica y dirigido por Ramon Espadaler, es socio del PSC en el Parlament. Pese a ello, Subirana optó por la abstención el día de la moción de censura que confirmó el relevo de Dolors Sabater en la alcaldía.

En un acto en el Ayuntamiento, Pastor ha presentado el nuevo equipo de gobierno para los 10 meses que restan de mandato que ha diseñado en tres grandes áreas: Recursos internos, participación y vivienda, que gestionará la concejal Teresa González; Gobierno y Territorio lo asumirá Rubén Guijarro y Servicios a las Personas y seguridad, que dirigirá el democristiano Subirana. El alcalde dirigirá personalmente el área de Salud; Gente mayor y participación; el área de Deportes y Juventud además de las políticas de igualdad. Además, dirigirá el distrito cuatro de la ciudad, que incluye los barrios de La Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià y Sant Antoni de Llefià. "Badalona no puede perder un año más. Tenemos que ganar un año para la ciudad", ha dicho.

El organigrama Pastor: el alcalde gestionará las áreas de Salud, Personas mayores; Participación; Deportes y Juventud, y de las Políticas de Igualdad. Y el distrito cuarto que comprende los barrios de La Salut, Sant Joan de Llefià, Sant Mori de Llefià y Sant Antoni de Llefià. Teresa Rodríguez: Las áreas de Hacienda y Recursos Internos, Recursos Humanos, Participación, y Políticas de Vivienda, además de ser la responsable del Instituto Municipal de Servicios Personales y de Badalona Servicios Asistenciales. Dirigirá los distritos dos y cinco, que comprenden 11 barrios. Jordi Subirana: Las áreas de Promoción Económica, Comercio, Consumo y Turismo, Cultura, Educación, Servicios Sociales, Convivencia y Mediación, y Seguridad además de ser el responsable del Museo de Badalona; el Patronato de la Música, Badalona Cultura y el Consorcio Badalona Sud, además de los distritos 1 y 3. Ruben Guijarro: Áreas de Gobierno, Urbanismo, Espacios Públicos y Movilidad, y Medio Ambiente y Sostenibilidad, además de tener a su cargo la Marina Badalona, Badalona Comunicación, Engestur y el distrito seis

Pastor ha destacado que se trata de un gobierno "cohesionado" y con "una buena coordinación interna", que está concebido para "ejecutar políticas progresistas para la ciudad" aunque se ha mostrado abierto a todos los que quieran sumarse al proyecto. Pastor ha resaltado que en la coordinación del área de deportes estará al frente el exfutbolista Jordi Ferrón, que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 con el equipo español de fútbol masculino. "Su incorporación es la nueva apuesta para colocar en determinadas áreas a profesionales de reconocido prestigio", ha dicho.

Su plan es reunirse en las próximas semanas con grupos del Consistorio para explorar la posibilidad de aprobar un nuevo presupuesto y no tener que prorrogar el de 2017, después de que la propuesta presupuestaria del anterior gobierno no consiguiera aprobarse. La exalcaldesa ha calificado el organigrama de un "despropósito" y ha recriminado a los socialistas que no se den cuenta de que están paralizando la ciudad. "Un reparto sin anunciar aún asesores, plan de choque, ni coordinación de distritos ni qué pasará con el presupuesto. ¿Para eso han hecho falta tantos días cuando la moción de censura estaba en marcha desde el 6 de junio?". Sabater ha aludido así al presupuesto de 2018 que contemplaba un aumento del presupuesto de inversión de un 4 % respecto al de 2017 y que había previsto contratar a 100 personas.