Dos años de cárcel por violar a su mujer dormida tras ingerir somníferos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a dos años de prisión por abusar sexualmente de su pareja, con la que estaba casado desde hacía 20 años, mientras esta dormía en el domicilio familiar y sabiendo que había ingerido medicación para conciliar el sueño con motivo del trastorno depresivo que sufría.

El matrimonio tenía un hijo en común —menor de edad en el momento de los hechos— y la mujer había expresado desde hacía tiempo su deseo de separarse, según recoge la sentencia hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La Fiscalía pedía una pena de prisión de 10 años.

El fallo considera probado que en la noche del 23 al 24 de noviembre de 2008 la víctima se había ido a dormir a su habitación de la vivienda familiar, distinta de la conyugal, pues la pareja dormía separada, y fue entonces cuando el acusado cometió los hechos por los que ha sido condenado. “Aprovechando que su esposa se encontraba profundamente dormida como consecuencia de las pastillas que tomaba para conciliar el sueño, entró en el dormitorio de esta, se metió en la cama en la que la misma dormía, y, tras quitarle el pantalón del pijama y las bragas que llevaba puestas, se colocó por detrás de ella y le introdujo el pene en la vagina”, señala el escrito. La mujer, que padece un trastorno distímico, estaba en tratamiento psiquiátrico desde 1995 y tomaba por prescripción médica antidepresivos y ansiolíticos.

La víctima notó que la “zarandeaban” y que la cama se movía y fue entonces cuando empezó a despertarse, encontrando al hombre arrodillado sobre la cama “con el pene eyaculando dentro de su mano”. Tras recriminarle lo que había hecho, este le dijo “que se dejara de tonterías, que era su marido, y que siguiera durmiendo”, señala el fallo. A continuación, el procesado le indicó que no se preocupara “porque no había eyaculado dentro” ya que, según expresó la víctima durante su testimonio, este sabía de su deseo de no tener más hijos.

A la mañana siguiente, y según los hechos probados reflejados en la sentencia, la víctima intentó cortarse las venas de la parte anterior de la muñeca izquierda con un cristal que encontró en el suelo, “con intención de acabar con su vida”. La mujer desistió finalmente en su iniciativa, aunque tuvo que recibir asistencia hospitalaria.

La Audiencia condena al acusado a dos años de prisión por un delito de abuso sexual con la agravante de parentesco y le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima durante un periodo de 10 años. Deberá además indemnizar por daños y perjuicios morales a la mujer con 2.500 euros.

La sala absuelve al procesado del delito de coacciones por el que venía siendo acusado y por el que el ministerio público pedía ocho años de cárcel.