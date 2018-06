Los Mossos investigan la muerte de un sintecho en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un indigente que apareció a mediados de abril inconsciente en una calle del barcelonés barrio del Raval y que falleció un día después en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital del Mar. Los agentes han abierto una investigación para esclarecer cuál es la causa de la muerte ya que, según sus compañeros, el fallecido, Francesco, sufrió una brutal paliza15 días antes de su deceso. Un grupo de indigentes asegura que, tras la trifulca, la salud de su amigo se resintió falleciendo días más tarde.

Los agentes de la policía autonómica investigan unos hechos que tuvieron lugar el 25 de marzo en plaza Cataluña donde, supuestamente, el indigente fue víctima de una paliza perpetrada por varias personas. Los Mossos revisan, entre otras, las cámaras de los comercios y hoteles de la zona sur de la céntrica plaza para averiguar si existió este enfrentamiento y si fue una pelea “ordinaria” o un caso de aporofobia. No fue hasta el 10 de abril, 15 días más tarde, cuando el indigente apareció inconsciente en el Raval.

Miki, uno de los autoproclamados portavoces a favor de los derechos de las personas sin hogar, dirigió una carta hace unos días al primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, en la que denunciaba que la muerte de su compañero era consecuencia de la misteriosa pelea. Tras recibir la misiva, el Consistorio puso los hechos en conocimiento de los Mossos d’Esquadra que informaron que ya habían abierto una investigación.

Tal y como pública hoy La Vanguardia, el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. La autopsia que se le practicó al cadáver no es concluyente y no acaba de relacionar la causa de la muerte del indigente de 30 años con la supuesta pelea. Además, fuentes cercanas a la investigación afirman que el individuo era adicto a sustancias estupefacientes y tenía una salud delicada por lo que no descartan que el motivo de la muerte sea otro.

Por el momento, los investigadores no han localizado ninguna imagen de la supuesta agresión pero los Mossos d’Esquadra siguen indagando en busca de esclarecer los motivos de la muerte de uno de los 3.000 sin techos que diariamente sobreviven en la capital catalana.