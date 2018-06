Rajoy, en Santa Pola: “No tengo nada que transmitir a los candidatos. La vida continúa”

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha reincorporado con retraso, poco antes de las diez de la mañana de este miércoles, a su plaza de trabajo como registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante), donde se le esperaba a las nueve. "Les agradezco mucho su presencia. pero no tengo muchas más cosas que decir. Me retiro de la política y vuelvo a donde estaba", ha dicho Rajoy ante numerosos periodistas. Después de agradecer la presencia de los medios, ha añadido: "Yo he convocado un congreso. Yo me voy y ahora son los militantes los que tienen que decir. Lo que yo diga es poco relevante. No tengo nada que transmitir a los candidatos. La vida continúa".

Rajoy renunció el pasado viernes a su escaño de diputado, un mes después de ser desalojado del Gobierno por la moción de censura del socialista Pedro Sánchez. El expresidente ha solicitado su reingreso en el cuerpo de registradores de la propiedad, plaza que obtuvo por oposición a la edad de 24 años.

Rajoy visitó ayer martes la localidad alicantina de 35.000 habitantes. Algunos vecinos lo fotografiaron paseando por el municipio junto a Francisco Riquelme, que ocupa todavía esa plaza, y difundieron las imágenes en las redes sociales.

Tras ejercer en Villafranca (León) o Padrón (A Coruña), el expresidente llegó a la villa alicantina en 1987, donde permaneció en su plaza de registrador, el más joven de su promoción, hasta 1989.