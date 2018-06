El preacuerdo de la Policía Municipal recoge una subida de 140 euros al mes

Los 6.200 policías municipales de Madrid están llamados mañana a votar el preacuerdo alcanzado por tres de los sindicatos del cuerpo. Este documento incluye una subida de 140 euros al mes para cada agente, se garantiza que a los funcionarios no se les podrá denegar los descansos semanales, salvo por causas muy justificadas, y se amplía su formación. Los otros dos sindicatos del cuerpo (que representan al 60% de la plantilla) rechazan la votación de mañana.

El preacuerdo ha sido firmado por la Unión de Policía Municipal (UPM), CC OO y UGT. El documento recoge las modificaciones que introdujo la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Esto incluye que los agentes suben al grupo C-1 de la Administración. “No es una subida automática, ni siquiera solo retributiva. Según la ley, es necesario que haya una negociación colectiva, como ha ocurrido en la Policía Municipal de Madrid”, explica el secretario de CC OO, Emiliano Herrero.

El documento modifica la forma de recibir la productividad por parte de los agentes. Según los firmantes, antes tenía mucho más peso que el conjunto del cuerpo lograra los objetivos fijados. Ahora cambia y se calcula en mayor medida en función del trabajo del agente. “La plantilla está mermada. Faltan unos 800 agentes y no puede depender la productividad individual de cada trabajador de estas carencias”, destaca Paloma Vaquero García, de UGT.

Aparte, se consolida parte de la productividad dentro del complemento específico (el que les corresponde como policías). Esto supondrá que cada funcionario cobrará 400 euros más anuales por este cambio. La nueva ley regional supone mayor profesionalización de los agentes. En la práctica implica que haya más formación durante la jornada laboral, ya sea presencial o a distancia. También se reconocerán los estudios universitarios o en entidades públicas y los idiomas.

El escrito que se somete a votación obliga a la dirección de la Policía Municipal a planificar de manera detallada las jornadas de los agentes. En caso de ser necesarios refuerzos, se acudirá siempre a voluntarios y se retribuirá con mejores condiciones los excesos de jornada. Según los firmantes, no se aumenta el presupuesto para estas horas extras. Al revés, se analizarán con más detalle las necesidades de servicio.

Otro punto del acuerdo es que habrá un mayor control en caso de denegación de los descansos semanales. Esta práctica ha sido muy habitual en los últimos meses, ante la falta de agentes y el rechazo de los policías de apuntarse de manera voluntaria a los servicios extraordinarios. Con el preacuerdo, habrá que recoger una mayor justificación de la denegación. “Este preacuerdo es importante para seguir avanzando y continuar negociando con el Ayuntamiento más mejoras para los policías”, resume Jaime Johnson, de UPM.

Los dos sindicatos que no apoyan este preacuerdo (CPPM y CSIT-UP) consideran que han fallado las formas en su negociación y firma y que no se recogen las aspiraciones de los policías. “Es insuficiente y, cuando nos lo presentaron, no habían cambiado más que tres cosas”, afirma Alberto Cid, de CPPM. “Este documento es pobre, carente de contenido y poco garantista. Si el policía quiere que le reconozcan ciertos derechos, tendrá que ir a los juzgados”, afirma José Francisco Horcajo, de CSIT-UP.