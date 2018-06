La oposición exige a Feijóo que cese al alcalde cuya empresa cobró sobreprecios por pisos sociales

Todos los partidos de la oposición han exigido este miércoles al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que destituya al alcalde popular de Sanxenxo (Pontevedra), el exdiputado en el Congreso Telmo Martín, después de que la constructora de la que fue socio, la empresa Construcuatro, haya sido condenada por cobrar sobreprecios a compradores de viviendas sociales en el barrio vigués de Navia. En Marea, PSdeG y BNG ven en Martín un ejemplo de "la corrupción urbanística del PP".

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, tras 12 años de litigio, ha impuetso una sanción de casi 2,5 millones de euros a la promotora de la que fue socio fundador el actual alcalde de Sanxenxo, que tendrá además que devolver más de 1,2 millones a los propietarios engañados. Feijóo ha dado por bueno que Martín siga en su puesto del alcalde pese a la condena, apelando a sus resultados electorales y a que la Xunta tramitó un expediente sancionador. El fraude de la empresa del regidor popular, sin embargo, fue destapado en la época del bipartito.

La petición de cese del regidor se ha producido durante el debate en el pleno del Parlamento de una propuesta del PSdeG para que la Xunta amplíe el parque público de vivienda en alquiler y en propiedad, y que fue apoyada por En Marea y BNG pero rechazada por el PP. Antón Sánchez, de En Marea, considera que la condena por parte del Tribunal Supremo describe un "caso de corrupción muy grave", mientras que la socialista María Pierres ha incidido en que cuando se produjeron los hechos Martín no era un "simple socio" en la promotora: "Martín era a Construcuatro lo que el señor Lito a la Orquesta Panorama".

Pierres ha afeado al presidente de la Xunta que apele a los resultados electorales de Martín, que también fue candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, porque "los votos no exculpan a nadie de su responsabilidad". "Pasaron cinco días y aún no dimitió el señor Martín y lo que es más grave el PP aún no salió a pedir su dimisión", ha afirmado, por su parte, Luís Bará, del BNG.

Sobre la vivienda pública en Galicia, Pierres ha denunciado que en los últimos cinco años solo se atendió en Galicia al 1% de la demanda social existente, con solo "12 viviendas calificadas" en la comunidad en 2017. El popular Jaime Castiñeira ha replicado que las viviendas públicas calificadas el año pasado "son bastante más". La diputada del PP Paula Prado ha llegado a pedir la palabra para acusar a la oposición de "injuriar y calumniar" a Telmo Martín.