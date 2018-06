Los sindicatos cargan contra Buch por el cese del jefe de Mossos sin destino ni relevo

La decisión del consejero del Interior, Miquel Buch, de apartar a Ferran López de la cúpula de Mossos, no asignarle un nuevo destino y dejar vacante su cargo, dejando en manos de un político (el director general) el mando del cuerpo ha provocado una reacción contundente de los sindicatos, que hasta ahora habían hecho equilibrismos ante la delicada situación provocada por el procés.“Es inaceptable el control político al que se quiere someter a la Jefatura del cuerpo”, denunció ayer el portavoz de Fepol, Valentín Anadón, del sindicato mayoritario de Mossos.

“No nos parecen presentables las formas con las que se está tratando a la dirección del cuerpo, con el comisario jefe en primer lugar”, añadió el sindicato, sobre la situación en la que se encuentra el hasta ahora comisario jefe, apartado de su puesto, sin un destino aún asignado. López asumió durante ocho meses la jefatura de Mossos, después de que el mayor Josep Lluís Trapero fuese cesado por el Ministerio del Interior.

Los cambios “provocan más malestar del que ya había”, sigue el sindicato mayoritario, que desconfía del nuevo equipo de la consejería de Interior: “No nos hace pensar que vayamos en ested sentido”, en referencia a devolver la estabilidad y la calma en Mossos. Y tacha de “irresponsable” cambiar a López “sin tener recambios que garanticen el funcionamiento normal de los servicios”.

Desde Sicme, el sindicato exclusivamente de mandos, carga duramente con la manera en la que se ha tratado a López. Su destitución, aseguran, ha sido “premeditada”, no habiendo “ninguna razón objetiva ni profesional que la fundamente”. Y afirma que el comisario no ha recibiodo el trato adecuado, sin “el respeto y la consideración que merece el máximo mando del cuerpo”. Por ello piden a Buch “respeto” porque tratar mal a López es “menospreciar” al resto de mandos”. Y añaden que cualquier decisión desde la Jefatura la debe tomar un “mando policial”. “Que el cuerpo no tenga un jefe policial supone una grave anomalía sin precedentes”. Por todo ello, exigen la designación de un nuevo cuerpo.

El resto de sindicatos, SPC, SME y USPAC, han reconocido también el trabajo de López en el complicado proces de intervención que ha vivido Mossos. “En general, el comisario Ferran López ha evitado una intervención más profunda en Mossos que la que se ha llevado a cab y su trabajo ha sido bueno al frente”, asegura David Miquel, del SPC. Una postura compartida por el SME. “Solo podemos agradecerle el sacrificio que ha hecho, tenía mucho a perder, poco ganar y lo ha asumido con una enorme profesionalidad. Lo ha llevado con una gran entereza”, indica su portavoz Toni Castejón. Desde USPAC, reclaman que se nombre a un mando policial. “Nos ponemos frontalmente a la politización del cuerpo”, critica su portavoz, Josep Miquel Milagros, que asegura que el sindicato “no acepta” un “mando político” en Mossos.