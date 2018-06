Iceta traslada a Torra que el diálogo con Sánchez solo será “provechoso” si se inscribe en la legalidad

Quim Torra, presidente de la Generalitat, tenía la intención de iniciar la ronda de contactos con Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña. Sin embargo, la líder de Ciudadanos rechazó la invitación porque sostiene que continúa con su plan independentista y porque ha colgado una pancarta en el Palau de la Generalitat pidiendo la libertad de los presos políticos y los exiliados. Sin embargo, el resto de líderes políticos acudirán a la reunión. Iceta ha aclarado que no será una pancarta la que impida el diálogo. El popular Xavier García Albiol ha criticado el papel de Arrimadas confirmado su asistencia: "Tenemos el deber de sentarnos y escucharnos. Aquellos que ganaron las elecciones ya han demostrado para que servían, pero sobre todo para qué no sirven."

En declaraciones en el Parlament, Arrimadas, que pidió a Torra sin éxito que retirara la pancarta ha señalado que Torra sigue "amenazando" a los catalanes al excluirlos de las instituciones. El president le ha remitido una carta ha expresado su voluntad de mantener esa reunión y le ha indicado su convencimiento de que ese diálogo y una "actitud menos crispada" en el Parlament y en la acción política es lo que requiere una sociedad "suficientemente madura" para tomar las decisiones que quiera sobre el futuro de Cataluña. Torra ha reiterado que la pancarta y el lazo amarillo no son símbolos "ideológicos o partidistas". "Son símbolos en favor de la democracia, la libertad y los derechos de la ciudadanía que me duele que usted o su partido no puedan compartir".